Η ιστορία του Ζέντρικ Ιβάν Ονορίκα έχει κάνει τον γύρο του κόσμου. Ο Φιλιππινέζος, που μέχρι πρόσφατα εργαζόταν ως διανομέας φαγητού στη Μανίλα, κατάφερε να ξεχωρίσει στην ποδηλασία, πετυχαίνοντας εντυπωσιακή επίδοση σε αγώνες σπριντ.

Με το ίδιο ποδήλατο της δουλειάς του και με χαμηλού κόστους εξοπλισμό, κατέρριψε το εθνικό ρεκόρ των Φιλιππίνων με χρόνο 10,86 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας την επίδοση του Γιαν Πολ Μοράλες που άντεχε για περίπου δύο δεκαετίες.

«Τρέχω απλώς με το ποδηλατάκι μου, δεν γνώριζα το εθνικό ρεκόρ, αλλά ξέρω τον Μοράλες, επειδή είναι πρωταθλητής. Εκείνος δεν με ξέρει όμως», είπε αστειευόμενος ο Ονορίκα και εξήγησε πως άρπαξε την ευκαιρία.

«Είδα μια ανάρτηση στο Facebook από τον προπονητή της εθνικής ομάδας, Χιλ Βιρτζίλιο Εσπιρούτου, σχετικά με μια πρόσκληση για μια δοκιμασία στην ποδηλασία, τον περασμένο Ιανουάριο. Πήγα εκεί και βγήκα δεύτερος», δήλωσε.

Η επιτυχία του έγινε γρήγορα γνωστή, φέρνοντάς του βραβεύσεις και στήριξη από φορείς της Μανίλα, οι οποίοι επαίνεσαν την επιμονή και την προσπάθειά του. Επόμενος στόχος του είναι να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις επιδόσεις του και να διεκδικήσει διακρίσεις σε επίπεδο Ασίας.