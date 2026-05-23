Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εν μέσω του αγώνα του με τον Λέρνερ Τιέν για το τουρνουά της Γενεύης, προέβη εκ νέου σε ξέσπασμα. Και αυτή τη φορά δεν χωρά αμφιβολία. Στόχος του είναι ξεκάθαρα ο πατέρας του, με τα… γαλλικά να δίνουν και να παίρνουν. Το παιχνίδι δεν εξελισσόταν όπως θα ήθελε απέναντι στον 20χρονο Αμερικανό, […]