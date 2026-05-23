Η πίεση από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τα καύσιμα, τα ενοίκια και κυρίως η επιδείνωση της αγοράς στη Ρουμανία φέρνουν νέα δεδομένα για τον όμιλο Fourlis, ο οποίος, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση πωλήσεων, εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός ως προς την πορεία της κερδοφορίας και τον ρυθμό υλοποίησης του προγράμματος μετασχηματισμού του. Την ίδια ώρα, η διοίκηση επιμένει στη στρατηγική ανάπτυξης μέσω νέων καταστημάτων IKEA και Foot Locker, επενδύοντας παράλληλα στο νέο κέντρο logistics στον Ασπρόπυργο, το οποίο θεωρεί κρίσιμο για τη μείωση του λειτουργικού κόστους τα επόμενα χρόνια.

​Η εικόνα του πρώτου τριμήνου

​Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, οι πωλήσεις από την αρχή του έτους έως και τα μέσα Μαΐου 2026 κινούνται με αύξηση περίπου 8%, με τον κλάδο Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων να ενισχύεται κατά 4% και τον κλάδο Αθλητικών Ειδών κατά 16%. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,6%, στα €133,1 εκατ., ωστόσο η τελική γραμμή παρέμεινε ζημιογόνος, με καθαρές ζημιές €5,6 εκατ. έναντι κερδών €2,6 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

​Η διοίκηση αποδίδει την πίεση στην κερδοφορία στην εποχικότητα, στα κόστη επέκτασης του δικτύου, στις επενδύσεις για τον μετασχηματισμό του ομίλου, αλλά και στις πληθωριστικές πιέσεις σε ενέργεια, καύσιμα και ενοίκια. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βασιλάκος, μόνο από την αύξηση του ενεργειακού κόστους (με τη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας να κινείται υψηλότερα από τις αρχικές παραδοχές του προϋπολογισμού), των καυσίμων (με την αύξηση του κόστους diesel να επιβαρύνει σημαντικά τα μεταφορικά) και των ενοικίων, η φετινή επιβάρυνση εκτιμάται πάνω από τα €3 εκατ., ενώ μαζί με τις πιέσεις από τη Ρουμανία και το κόστος του μετασχηματισμού οι συνολικές επιβαρύνσεις μπορεί να κινηθούν ακόμη υψηλότερα.

​Το δύσκολο μέτωπο της Ρουμανίας

​Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα της ρουμανικής αγοράς, την οποία η διοίκηση περιέγραψε ως μια «αγορά προσφορών» με έντονη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο conference call, ενώ στο πρώτο τρίμηνο η πτώση πωλήσεων στη Ρουμανία (κλάδος αθλητικών) εμφάνιζε ήδη αρνητική τάση, στο δεύτερο τρίμηνο η εικόνα επιδεινώθηκε σημαντικά.

​Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Fourlis επανεξετάζει ακόμη και τον ρυθμό υλοποίησης του προγράμματος οργανωτικού και ψηφιακού μετασχηματισμού της (κεντροποίηση λειτουργιών, κοινές υπηρεσίες). Η διοίκηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μέρος του σχετικού κόστους να μεταφερθεί στο 2027, αντί να επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τη φετινή χρήση. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο, τα έκτακτα κόστη μετασχηματισμού ανήλθαν περίπου σε €800 χιλ., καθώς ο όμιλος επιβαρύνεται με διπλές άδειες λογισμικού και παράλληλη υποστήριξη υποδομών, μέχρι την απόσυρση των παλαιών συστημάτων.

​Η χαρτογράφηση του δικτύου και το στρατηγικό πλάνο

​Παρά τις πιέσεις, ο όμιλος συνεχίζει την επέκταση του δικτύου του, το οποίο σήμερα αριθμεί 22 καταστήματα IKEA, 124 Intersport και 13 Foot Locker.

​ Η ανάπτυξη της Foot Locker αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής, με στόχο έως και 12 νέα καταστήματα μέσα στο 2026 σε Ελλάδα (10) και Βουλγαρία (2). Νέα σημεία σχεδιάζονται μεταξύ άλλων σε Γλυφάδα, Βόλο, Λαμία, Καλλιθέα και Νέα Ερυθραία, ακολουθώντας το μοντέλο της οδού Ερμού 19. Παράλληλα, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία της Intersport, εκτιμώντας ότι ο όμιλος συνεχίζει να ενισχύει τα μερίδιά του.

Η IKEA συνεχίζει την ανάπτυξη μικρότερων καταστημάτων νέας γενιάς, με τη Ρόδο να λειτουργεί ως μοντέλο. Παράλληλα, μετατίθεται χρονικά για τις αρχές του 2027 το νέο κατάστημα στην Κέρκυρα για την αποφυγή πρόωρων λειτουργικών δαπανών, ενώ επαναξιολογούνται τα σχέδια για την Καλαμάτα προς την κατεύθυνση ενός μεγαλύτερου format. Στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό παραμένει και το μεγάλο κατάστημα IKEA στο Ελληνικό με ορίζοντα το 2029.

Για τη Holland & Barrett (η οποία κατέγραψε ζημιές EBIT €700 χιλ. στο τρίμηνο ως «ουρά» του 2025), υιοθετείται πλέον ένα πιο επεκτάσιμο μοντέλο (asset-light) μέσω στρατηγικής συνεργασίας με την Golden Age Capital / DrP Group.

Logistics Hub Ασπροπύργου και το «Φλερτ» με την Quest

Κεντρικό ρόλο στην επόμενη φάση ανάπτυξης και στην αντιστάθμιση του λειτουργικού κόστους αναμένεται να διαδραματίσει το νέο διεθνές κέντρο διανομής (IDC) που αναπτύσσει ο όμιλος στον Ασπρόπυργο για λογαριασμό της Inter IKEA. Η παραλαβή προϊόντων ξεκινά τον Ιούνιο και η πλήρης εμπορική λειτουργία του outbound σκέλους (διανομή) θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, εξυπηρετώντας αρχικά την Ελλάδα και στη συνέχεια την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Ιορδανία, το Ισραήλ και σε επόμενη φάση την Αίγυπτο. Οι βασικές συνέργειες και η μείωση των μεταφορικών θα αρχίσουν να αποτυπώνονται ορατά από το 2027.

​Την ίδια στιγμή, νέο ενδιαφέρον στο στρατηγικό σκηνικό προσθέτει η πρώτη δημόσια παραδοχή του προέδρου του ομίλου, Βασίλη Φουρλή, για το ενδεχόμενο συνεργειών με τον όμιλο Quest, μετά την απόκτηση ποσοστού περίπου 10% της Fourlis από την πλευρά του Θεόδωρου Φέσσα. Αν και είναι νωρίς για λεπτομέρειες, εξετάζονται σοβαρά συνέργειες στο real estate, στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην ενίσχυση της εμπορικής ισχύος.