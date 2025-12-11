Ο Όμιλος Fourlis ολοκλήρωσε φέτος 75 χρόνια λειτουργίας, σηματοδοτώντας μια πορεία σταθερής εξέλιξης και επιχειρηματικής συνέπειας. Από το 1950 έως σήμερα, ο Όμιλος διαμόρφωσε ένα ισχυρό εταιρικό αποτύπωμα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, αντιπροσωπεύοντας κορυφαία διεθνή brands και συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη του οργανωμένου λιανεμπορίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 75 ετών, πραγματοποιήθηκε μια επετειακή εκδήλωση στο μεγάλο αμφιθέατρο του Ελληνικού Κόσμου, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, εργαζομένων και συνεργατών του Ομίλου.

Η εκδήλωση περιλάμβανε μια ειδικά σχεδιασμένη μουσικοθεατρική παράσταση, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή, με κεντρικό παρουσιαστή τον Θανάση Αλευρά και τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Δημήτρη Μπάση και Γιώτας Νέγκα.

Στην παράσταση – που βασίστηκε σε μια ιδέα του Σταύρου Θεοδωράκη – προβλήθηκε η εξέλιξη του Ομίλου παράλληλα με τα σημαντικά διεθνή και εγχώρια γεγονότα αυτών των δεκαετιών. Αναδείχθηκαν έτσι οι κομβικές στιγμές της ανοδικής διαδρομής του Ομίλου: από τα πρώτα επιχειρηματικά βήματα στις ηλεκτρικές συσκευές έως τη σημερινή πολυσχιδή δραστηριότητα σε retail, logistics και αναπτύξεις real estate.

Ο Βασίλης Φουρλής, Πρόεδρος του Ομίλου Fourlis, στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τα 75 χρόνια του Ομίλου αποτυπώνουν μια σταθερή πορεία βασισμένη σε αξίες, σεβασμό και συνέπεια. Είμαστε περήφανοι για όσα πετύχαμε, αλλά και για τους ανθρώπους μας, που βρίσκονται στο κέντρο κάθε μας προσπάθειας. Συνεχίζουμε με ξεκάθαρο προσανατολισμό: να δημιουργούμε αξία, να επενδύουμε υπεύθυνα και να συμβάλλουμε θετικά στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Με πίστη στις δυνατότητές μας και με στρατηγική διορατικότητα, κοιτάζουμε την επόμενη μέρα με αισιοδοξία».

Από τα πρώτα χρόνια της πορείας του, ο Όμιλος Fourlis πρόσφερε στους καταναλωτές πρόσβαση σε διεθνή προϊόντα που απλούστευαν και βελτίωναν την καθημερινότητά τους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση νέων προτύπων άνεσης και εξυπηρέτησης.

Με την πάροδο των δεκαετιών, ο Όμιλος εξελίχθηκε στρατηγικά, καθιερώνοντας συνεργασίες με brands υψηλής αναγνωρισιμότητας όπως η IKEA, η INTERSPORT, η Holland & Barrett και η Foot Locker.

Με ισχυρές βάσεις, μακροχρόνιες συνεργασίες, εκτεταμένες επενδύσεις και στρατηγική προσήλωση στην καινοτομία, ο Όμιλος Fourlis συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.