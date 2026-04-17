Νεκρός στο σπίτι του εντοπίστηκε ελεγκτής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος συνδεόταν με την πολύκροτη υπόθεση της σύμβασης 717 και είχε εμπλακεί δικαστικά για παράβαση καθήκοντος στη δίκη των Τεμπών. Ο 56χρονος πολιτικός μηχανικός είχε μακρά πορεία στον δημόσιο τομέα, συμμετέχοντας σε ελέγχους έργων υποδομής.

Την είδηση έκανε γνωστή η ΠΟΕ ΕΜΔΥΔΑΣ, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ελεγκτής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του και ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Στην τελευταία δικάσιμο για τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν είχε παραστεί, καθώς ο νομικός του συμπαραστάτης είχε επικαλεστεί λόγους υγείας.

Ο εκλιπών βρισκόταν μεταξύ των προσώπων που είχαν τεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης για τη σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ, έργο που αφορά τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε σχετίζονταν με παραλείψεις κατά τη διαδικασία ελέγχου και τη μη απόδοση ευθυνών για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου.

Πληροφορίες από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα φέρεται να βρισκόταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση, λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση και της εξέλιξης της δικαστικής διαδικασίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕ ΕΜΔΥΔΑΣ έχει ως εξής:

«Ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 15/4, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο συνάδελφος μας Τραπεζιώτης Δημήτρης, Πολιτικός Μηχανικός και Επιθεωρητής – Ελεγκτής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ο συνάδελφος Τραπεζιώτης, υπάλληλος αρχικά του Υπουργείου Υποδομών, διετέλεσε παλαιότερα μέλος του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής και διακρίθηκε για τις γνώσεις του, την ανθρωπιά του, την αλληλεγγύη και τη διάθεση προσφοράς που επιδείκνυε. Καλός επιστήμονας και ικανός στη δουλειά του που στηριζόταν σε αρχές και αξίες.

Ο συνάδελφος μας πρόσφατα, βρέθηκε στο στόχαστρο μιας άδικης δίωξης για «παράβαση καθήκοντος», όπως αναλυτικά αναφέραμε στην από 21/1/2026 ανακοίνωση μας με τίτλο: «Συμπαράσταση στους συναδέλφους μας της ΕΑΔ, όχι στη λογική των εξιλαστήριων θυμάτων» για τη Σύμβαση 717 του ΟΣΕ, τη στιγμή που εγκαίρως και αναλυτικά είχαν αναδείξει με Έκθεση τους, όλα τα προβλήματα της εν λόγω Σύμβασης.

Εκτιμούμε ότι η αιφνίδια απώλεια του συναδέλφου μας συνδέεται πιθανόν αιτιωδώς με τη στρεσογόνο κατάσταση στην οποία βρισκόταν τους τελευταίους μήνες, όπως και δεκάδες άλλοι συνάδελφοί μας πανελλαδικά, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διώξεις στο πλαίσιο άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Υπό το πρίσμα αυτό, η απώλεια αυτή συνδέεται με τις ευρύτερες συνθήκες που αναδείχθηκαν με αφορμή το έγκλημα των Τεμπών, ως αποτέλεσμα διαχρονικών παραλείψεων και χρόνιων παθογενειών. Καλούμε την Πολιτεία να διερευνήσει πλήρως και σε βάθος τις συνθήκες του θανάτου του συναδέλφου μας.

Παράλληλα, επισημαίνουμε ότι η λογική των «εξιλαστήριων θυμάτων», με υπαλλήλους να καλούνται να επωμιστούν ευθύνες που δεν τους αναλογούν, οφείλει να σταματήσει άμεσα, ώστε να μην οδηγηθούμε σε νέες απώλειες ανθρώπινων ζωών. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».