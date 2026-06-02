Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι λιμενικές αρχές στο Λουτράκι για τον εντοπισμό ενός 33χρονου αγνοούμενου που χάθηκε στη θάλασσα. Σύμφωνα με το loutraki365.gr, ο άνδρας είχε μεταβεί για μπάνιο τα ξημερώματα και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος που «οργώνουν» τη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου.

Παράλληλα, εναέρια μέσα πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες κατά μήκος των παραλιών του Δήμου Λουτρακίου, προκειμένου να εντοπιστεί ο 33χρονος.