Σε άρθρο του στο διεθνές περιοδικό Newsweek, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία Οζγκιούρ Οζέλ (CHP) παρεμβαίνει για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η δημοκρατική κρίση στην Τουρκία έχει εξελιχθεί σε ζήτημα περιφερειακής ασφάλειας. Σύμφωνα με το άρθρο με τίτλο «Η δημοκρατική κρίση της Τουρκίας εξελίσσεται σε κρίση ασφάλειας», ο Οζέλ αναλύει τις συνέπειες της εσωτερικής πολιτικής έντασης για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Ο Οζέλ περιγράφει τη μετάβαση της κρίσης από ένα εσωτερικό πολιτικό πρόβλημα σε διεθνή πρόκληση ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση επηρεάζει όχι μόνο τη δημοκρατία αλλά και τη σταθερότητα της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ και των γειτονικών περιοχών.

Πριν αναπτύξει τα βασικά του επιχειρήματα, αναφέρεται στη μεταβολή της διεθνούς στάσης απέναντι στην Τουρκία και στη σημασία της για τη γεωπολιτική ισορροπία.

«Για χρόνια, οι συζητήσεις γύρω από τη δημοκρατική ολίσθηση της Τουρκίας περιορίζονταν σε μεγάλο βαθμό στη γλώσσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του συνταγματικού δικαίου και της εσωτερικής πολιτικής. Οι διεθνείς παρατηρητές αντιμετώπιζαν τη διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών ως ένα ανησυχητικό, αλλά πρωτίστως εσωτερικό ζήτημα· μια πρόκληση που όφειλαν να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι οι Τούρκοι πολίτες εντός του δικού τους πολιτικού συστήματος».

Κίνδυνος αποσταθεροποίησης και περιφερειακές επιπτώσεις

Ο Οζέλ προειδοποιεί ότι η κρίση στην Τουρκία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, επηρεάζοντας την περιφερειακή ασφάλεια. Τονίζει ότι οι εξελίξεις αγγίζουν άμεσα τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο και το σύστημα ασφαλείας της Δύσης.

«Η δημοκρατική κρίση της Τουρκίας έχει μετεξελιχθεί σε κάτι πολύ ευρύτερο. Προσλαμβάνει πλέον τις διαστάσεις μιας κρίσης ασφαλείας, οι επιπτώσεις της οποίας εκτείνονται πολύ πέραν των συνόρων της. Οι τρέχουσες εξελίξεις στην Τουρκία δεν θα πρέπει να απασχολούν μόνον όσους μεριμνούν για τη δημοκρατία, αλλά και όσους ενδιαφέρονται για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Ο λόγος είναι απλός: η Τουρκία κατέχει υπερβολικά στρατηγική σημασία για να περιέλθει σε κατάσταση πολιτικής αστάθειας».

Ο επικεφαλής του CHP κάνει λόγο για κίνδυνο εσωτερικής αποδόμησης και πιθανές εξωτερικές επιπτώσεις, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη δημοκρατικών διεξόδων μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια.

«Η χώρα βρίσκεται επί του παρόντος αντιμέτωπη με μια βαθιά πολιτική και οικονομική αποσάρθρωση: η κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχοντας θέσει υπό τον έλεγχό της το μεγαλύτερο μέρος του κρατικού μηχανισμού, επιχειρεί να εξοβελίσει την τελευταία ουσιαστική δημοκρατική εναλλακτική επιλογή, την ώρα που η κοινωνία βυθίζεται έτι περαιτέρω στην οικονομική δυσπραγία, την κοινωνική απογοήτευση, την απώλεια εμπιστοσύνης προς τους δημόσιους θεσμούς και την αβεβαιότητα για το μέλλον».

Δημοκρατία, σταθερότητα και διεθνής προοπτική

Καταλήγοντας, ο Οζέλ υπογραμμίζει ότι η Τουρκία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εταίρο της Ευρώπης, εφόσον ενισχυθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί και διασφαλιστεί πολιτική σταθερότητα.

«Ως ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, πιστεύω ακράδαντα ότι η χώρα μας μπορεί να αναδειχθεί σε έναν από τους πολυτιμότερους εταίρους της Ευρώπης – και τελικά σε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ευρώπη οικοδομεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας. Ωστόσο, οι βιώσιμες εταιρικές σχέσεις προϋποθέτουν δημοκρατική νομιμοποίηση».

Το άρθρο ολοκληρώνεται με την προειδοποίηση ότι η πορεία της τουρκικής δημοκρατίας θα επηρεάσει όχι μόνο το εσωτερικό της χώρας, αλλά και τη συνολική περιφερειακή και διεθνή σταθερότητα.