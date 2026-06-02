Τα χειρότερα νέα για τον Βενσάν Πουαριέ δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Ο 32χρονος σέντερ της Αναντολού Εφές υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του απέναντι στην Φενέρμπαχτσε για τα playoffs της τουρκικής λίγκας, όταν σε προσπάθεια του να πιάσει μια μπάλα συγκρούστηκε με τον Κεμ Μπιρτς, ενώ χρειάστηκε βοήθεια για να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Ο Πουαριέ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης περίπου 8 με 9 μήνες, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση της η Αναντολού Εφές.

Την χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο Πουαριέ είχε μια καλή σεζόν με την τουρκική ομάδα, σημειώνοντας 8 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο σε περίπου 18 λεπτά ανά αγώνα στα παρκέ της EuroLeague.