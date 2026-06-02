Ενα εντυπωσιακό ψηφιακό σόου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατέκλυσε την πλατφόρμα Truth Social με τη δημοσίευση μέσα σε μόλις εννέα ώρες περισσότερων των 50 αναρτήσεων που περιείχαν μηνύματα, πολιτικά καρφιά, φωτομοντάζ και εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, εμπλουτισμένες με δηλώσεις αυτοθαυμασμού. Η πλατφόρμα μετατράπηκε σε σκηνή υπερπαραγωγής και ο αμερικανός πρόεδρος από το όρος Ράσμορ μέχρι τον Λευκό Οίκο, φρόντισε να βρίσκεται παντού και να το δηλώνει με ηχηρό τρόπο. «Είμαι η νούμερο ένα ατραξιόν στον κόσμο, ο άνθρωπος που προσελκύει περισσότερο κόσμο από τον Ελβις στο απόγειο της καριέρας του», έγραψε.

Οπως ανέφερε ο Μικέλε Φαρίνα στην «Corriere della Sera», το «εγώ» του αμερικανού προέδρου έχει πληγωθεί ίσως εξαιτίας των αποτυχιών στην εξωτερική πολιτική και της πρόσφατης απόφασης ομοσπονδιακού δικαστή να αφαιρέσει το όνομά του από το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον και υπήρξαν συνέπειες. Ανάμεσα στις πλέον εντυπωσιακές αναρτήσεις του ξεχώρισε μια εικόνα AI με το πρόσωπό του χαραγμένο σε γλυπτό δίπλα σε εκείνα των Τζορτζ Ουάσιγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Θίοντορ Ρούζβελτ και Αβραάμ Λίνκολν – που φιλοτεχνήθηκαν στο Ορος Ράσμορ μεταξύ 1927 και 1941, για τον εορτασμό της 150ής επετείου από τη γέννηση των ΗΠΑ –, ένα παλιό του όνειρο που επανέφερε δυναμικά.

Λίγο νωρίτερα είχε αναρτήσει άλλη εικόνα όπου εμφανίζεται έφιππος δίπλα στον Τζορτζ Ουάσιγκτον μπροστά από τον Λευκό Οίκο, με διαστημικό πύραυλο και αγωνιστικό αυτοκίνητο στο φόντο. Σε άλλο στιγμιότυπο εμφανίζεται με φανέλα των New York Knicks (που βρίσκονται στους τελικούς του NBA) να καρφώνει στο καλάθι μπροστά στην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ, ενώ ακολούθησε αναδημοσίευση ενός βομβαρδιστικού B2 με τη λεζάντα «Trump energy 2026».

Το μπαράζ συνεχίστηκε με επιθέσεις κατά του Τζο Μπάιντεν για τη φεντανύλη και κατά του Μπαράκ Ομπάμα παρουσιάζοντας την προεδρική βιβλιοθήκη του ως έναν γιγάντιο κάδο απορριμμάτων, με φωτομοντάζ με τον ίδιο να παρατηρεί τη Γροιλανδία, αλλά και με βολές προς καλλιτέχνες που αποχώρησαν από τις επετειακές εκδηλώσεις των 250 χρόνων των ΗΠΑ. «Καλοπληρωμένοι άνθρωποι που κανείς δεν θέλει να ακούσει», σχολίασε, προτείνοντας να αντικατασταθεί η συναυλία με μια εκδήλωση MAGA.

Δεν παρέλειψε επίσης να προβάλει τα «άριστα αποτελέσματα» των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε πρόσφατα.