Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών ασκεί το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 5% τον Μάιο, σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που ανήλθε στο 3,2%.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τομέας Οικονομικών του κόμματος υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί «προσωρινή στρέβλωση», αλλά επιβεβαιώνει μια σταθερή τάση, καθώς η Ελλάδα καταγράφει για έβδομο διαδοχικό μήνα υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για διαρκή επιβάρυνση των νοικοκυριών και της μεσαίας τάξης, υποστηρίζοντας ότι οι ανατιμήσεις των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει σε σημαντική μεταφορά εισοδήματος προς ολιγοπώλια που καταγράφουν υψηλά κέρδη. Παράλληλα, στρέφει τα πυρά της προσωπικά στον πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τη δήλωσή του ότι «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια».

«Όσο εκείνος λυπάται, οι πολίτες πληρώνουν», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε διαπιστώσεις χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πολιτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ακρίβεια δεν αποτελεί αναπόφευκτη εξέλιξη αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, όπως η ανεπαρκής εποπτεία της αγοράς, η ανοχή σε φαινόμενα υπερκερδών και η έλλειψη αποτελεσματικών μέτρων στήριξης των εισοδημάτων.

Το ΠΑΣΟΚ συνδέει την αντιμετώπιση του προβλήματος με την ανάγκη αλλαγής οικονομικής πολιτικής, ζητώντας ένα νέο πλαίσιο παρεμβάσεων που θα ενισχύει τα εισοδήματα, θα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών μέσω αποτελεσματικότερης ρύθμισης της αγοράς.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Η νέα εκτίναξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 5% τον Μάιο, έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη σύμφωνα με τη Eurostat, δεν αποτελεί μια προσωρινή στρέβλωση. Είναι ο έβδομος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο η χώρα μας καταγράφει σημαντικά υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, οι σωρευμένες ανατιμήσεις εδώ και τέσσερα χρόνια δεν συνιστούν απλώς για ακρίβεια. Μιλάμε για μια συστηματική αναδιανομή πλούτου εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Μιλάμε για τη τεράστια μεταφορά εισοδήματος από τα νοικοκυριά, τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη προς τα ολιγοπώλια που αποκομίζουν υπερκέρδη μέσα από την ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών. Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια». Όμως όσο εκείνος λυπάται, οι πολίτες πληρώνουν. Και όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιοτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με τον μήνα. Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη. Γι’ αυτό και η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή οικονομικής πολιτικής. Μια νέα πολιτική που θα βάζει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, τη μικρομεσαία επιχείρηση και το ελληνικό νοικοκυριό. Μια πολιτική που θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς, θα ενισχύσει τα εισοδήματα των πολιτών και θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων.»