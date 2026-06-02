Ένας 16χρονος μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από παράσυρση που σημειώθηκε έξω από Λύκειο στο Ηράκλειο. Ένα αυτοκίνητο τον παρέσυρε την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Το τροχαίο συνέβη έξω από το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, όπου επικράτησε αναστάτωση μετά τον τραυματισμό του ανήλικου στο κεφάλι. Μαθητές και εκπαιδευτικοί έσπευσαν να βοηθήσουν, ενώ ασθενοφόρο μετέφερε τον 16χρονο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις και να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Γονείς ζητούν να γίνουν παρεμβάσεις για την ασφάλεια των παιδιών

Γονιός κατήγγειλε στο neakriti πως στο σημείο δεν υπάρχουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των μαθητών και ότι παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα.

Σύμφωνα με γονείς, καθημερινά εκατοντάδες μαθητές διασχίζουν τον δρόμο, ενώ αρκετοί οδηγοί κινούνται με αυξημένη ταχύτητα, με συνέπεια να δημιουργούνται επικίνδυνες συνθήκες. Για αυτό ζητούν να γίνουν παρεμβάσεις προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.