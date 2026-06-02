Σε μία ακόμα μια κίνηση που περιορίζει ακόμα περισσότερο την ήδη περιορισμένη ελευθερία του Τύπου στις ΗΠΑ προχώρησε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας καθώς αποφάσισε να σφραγίσει τις πόρτες του γραφείου Τύπου του Πενταγώνου για τους δημοσιογράφους, ανακηρύσσοντάς το πλέον ως «απόρρητη ζώνη».

Μέσω ανάρτησής του στο Χ, ο εκτελών χρέη εκπροσώπου Τύπου του Πενταγώνου, Τζόελ Βαλντέζ, αναφερόμενος στο γεγονός ήταν αρκετά λακωνικός τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «τίποτα το μεμπτό» πίσω από αυτή την απόφαση.

Τα επίσημα χείλη αναφέρουν πάντως ότι ο χώρος πλέον καταλαμβάνεται από τους λογογράφους του υπουργείου, οι οποίοι χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες.

«Το Γραφείο Τύπου του Πενταγώνου μετετράπη σε Εγκατάσταση Ευαίσθητων Διαχωρισμένων Πληροφοριών (SCIF), καθώς πλέον μοιράζονται τον χώρο οι λογογράφοι του Γραφείου του Υπουργού Πολέμου», έγραψε ο Βαλντέζ, προσθέτοντας ότι: «Αυτοί οι λογογράφοι χειρίζονται καθημερινά απόρρητο υλικό… ως εκ τούτου, δεν θα επιτρέπεται πλέον η είσοδος δημοσιογράφων στον χώρο. Δεν υπάρχει τίποτα το αμφιλεγόμενο σε αυτό».

Η νέα αυτή απαγόρευση, την οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας η Washington Post, δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αποτελεί ακόμα ένα επεισόδιο στην κλιμακούμενη ένταση ανάμεσα στα αμερικανικά ΜΜΕ και τη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, ένας πόλεμος που μαίνεται τόσο στη δημόσια σφαίρα όσο και στις δικαστικές αίθουσες.

Για δεκαετίες, οι διαπιστευμένοι συντάκτες του Πενταγώνου απολάμβαναν μια σχετική ελευθερία κινήσεων μέσα στο επιβλητικό κτίριο. Με τον τρόπο αυτό «έχτιζαν» την επικοινωνία τους με τους αξιωματούχους μέχρι που τον περασμένο Οκτώβριο, η κατάσταση έφτασε στο μηδέν.

Τα περισσότερα ειδησεογραφικά δίκτυα επέλεξαν να παραδώσουν τις κάρτες πρόσβασής τους και να αποχωρήσουν επιδεικτικά από το Πεντάγωνο, αρνούμενα να υποκύψουν στους κυβερνητικούς περιορισμούς που φίμωναν τη δουλειά τους.

Η δικαστική μάχη των New York Times

Οι New York Times σχολίασαν τα γεγονότα αυτά και στις 18 Μαΐου, η εφημερίδα κατέθεσε τη δεύτερη αγωγή της κατά του Υπουργείου Άμυνας μέσα σε διάστημα μόλις πέντε μηνών.

Το επιχείρημα της εφημερίδας είναι σαφές: η υποχρέωση των δημοσιογράφων να κινούνται στους χώρους του Πενταγώνου αποκλειστικά με τη συνοδεία «κηδεμόνων»-συνοδών παραβιάζει κατάφωρα την Πρώτη Τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Πρόκειται, όπως καταγγέλλουν, για μια «αντισυνταγματική απόπειρα του Πενταγώνου να πνίξει την ανεξάρτητη δημοσιογραφική έρευνα γύρω από τις στρατιωτικές υποθέσεις».

Η νέα δικαστική προσφυγή ήρθε ως απάντηση σε μια εσπευσμένη, ενδιάμεση πολιτική που επέβαλε ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. Η κυβέρνηση έσπευσε να οχυρωθεί πίσω από αυτούς τους νέους κανόνες αμέσως μόλις ένας ομοσπονδιακός δικαστής δικαίωσε τους Times στην πρώτη τους αγωγή τον περασμένο Δεκέμβριο.

Αν και ο περιφερειακός δικαστής Πολ Φρίντμαν έκρινε τον Μάρτιο ότι οι περιορισμοί αυτοί είναι παράνομοι -και μάλιστα έναν μήνα μετά αποφάνθηκε ότι η «πολιτική των συνοδών» παραβιάζει την προηγούμενη εντολή του- το Πεντάγωνο κατάφερε να κρατήσει το καθεστώς αυτό ζωντανό.

Ένα εφετείο πάγωσε προσωρινά την απόφαση του δικαστή, ενόσω η κυβέρνηση ασκεί έφεση. Η δικαστική μάχη για την αλήθεια και την ελευθεροτυπία συνεχίζεται στις αίθουσες των δικαστηρίων, την ίδια ώρα που οι διάδρομοι του Πενταγώνου βυθίζονται στη σιωπή.