Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν μαθητής παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο έξω από σχολείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο έφηβο.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ με τραύματα, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Οι συνθήκες του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.