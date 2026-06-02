Στην εκπομπή ΤΑ ΝΕΑ FAQ ο Στέλιος Στυλιανίδης, ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και ιδρυτής της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.), μίλησε για τη Generation Z και τη στάση της απέναντι στον κόσμο που κληρονόμησε.

Όπως ανέφερε, η Gen Z δηλώνει μέσα από ερωτηματολόγια ότι θέλει να αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί να μην είναι βέβαιη αν μπορεί να το πετύχει, ωστόσο επιθυμεί να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό από αυτό που βίωσαν οι προηγούμενες γενιές.

Η αποστροφή απέναντι στο παρελθόν και η ανάγκη αλλαγής

Ο Στέλιος Στυλιανίδης εξήγησε ότι «αυτό που έχει παραχθεί ως αποτέλεσμα, αυτό που είναι η κοινωνία μας, είναι η κατασκευή των προηγούμενων γενιών». Όπως σημείωσε, η νέα γενιά αισθάνεται αποστροφή και ματαίωση απέναντι σε αυτό το αποτέλεσμα, γεγονός που ενισχύει την επιθυμία της να αλλάξει τον κόσμο.

Ωστόσο, τόνισε πως η Gen Z στερείται τα εργαλεία και τη συλλογικότητα που απαιτούνται για μια τέτοια αλλαγή. «Πολλές φορές τα παιδιά δεν είναι κοινότητα. Είναι μικροπαρέες που οργανώνονται γύρω από έναν κοινό στόχο, μουσική, οπαδικό, πάρτι, κάτι. Αλλά δεν υπάρχει μια συνολική ματιά που θα μπορούσε να επεξεργαστεί εργαλεία για το πώς να αλλάξουμε τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Η ψυχική ανθεκτικότητα και το αίσθημα ματαίωσης

Ο καθηγητής αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της συλλογικής δράσης για την ψυχική ανθεκτικότητα, συγκρίνοντας τη δική του γενιά, όπου «η πολιτική ένταξη έδινε ένα νόημα», με τη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από «συνολική δυσφορία». Επεσήμανε ότι η κρίση στη γονεϊκότητα, τα κενά του εκπαιδευτικού συστήματος και το συλλογικό τραύμα των Τεμπών έχουν ενισχύσει το αίσθημα ματαίωσης και ανομίας στους νέους.

«Αυτό το κράτος σκοτώνει και παρόλο που σκοτώνει, κανείς δεν τιμωρείται», είπε, υπογραμμίζοντας τη βαθιά απογοήτευση που βιώνουν οι νέοι απέναντι στους θεσμούς. Κατά τον ίδιο, αυτή η απογοήτευση αποδυναμώνει τη διάθεση για συλλογική δράση και ενισχύει τον ατομικισμό.

Η κουλτούρα των social media και ο “αντι-ναρκισσισμός”

Ο Στέλιος Στυλιανίδης επισήμανε ότι για να αλλάξει ο κόσμος, απαιτείται μια στάση «αντι-ναρκισσισμού», δηλαδή η ικανότητα να σκεφτόμαστε την οδύνη του άλλου και όχι μόνο τη δική μας. «Αυτή η θέση είναι στον αντίποδα της κουλτούρας των social media και της επιδερμικής επιβεβαίωσης μέσω των likes και της εικόνας του εαυτού», ανέφερε.

Η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η δημιουργία κοινοτήτων θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για τη Gen Z, ο καθηγητής τόνισε ότι «είναι πάρα πολύ ουσιαστικό το ερώτημα». Όπως είπε, «πρέπει να ξανασκεφτούμε το σύνολο του τρόπου που είναι οργανωμένο όλο το εκπαιδευτικό σύστημα», κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενός συνολικού reset.