Μαντάρα έχει γίνει το ΠΑΣΟΚ εξαιτίας του Καπετάν Καραμήτρου. Μέχρι τώρα, το βάρος του ονόματος «ΠΑΣΟΚ» στη μαρκίζα εξισορροπούσε – ίσως μάλιστα κάποιες φορές να αντιστάθμιζε κιόλας – το έλλειμμα προσωπικότητας στην ηγεσία. Η έλευση του Καραμήτρου στη σκηνή τίναξε στον αέρα αυτή την ισορροπία και οι Πασόκοι ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι έχουν εγκλωβιστεί σε μια μίμηση, η οποία πρέπει τώρα να αναμετρηθεί με το αυθεντικό. Και το ακόμη χειρότερο; Πρέπει να τα βγάλουν πέρα με τον Χάρη Δούκα. Πώς λοιπόν να μην επικρατεί πανικός; Και δεν χρειάζεται να μας το πει κάποιος από μέσα για να το καταλάβουμε. Τον πανικό αποκαλύπτει η σπουδή με την οποία κατηγόρησαν αβάσιμα την εταιρεία μετρήσεων, που πρώτη κατέγραψε τις επιπτώσεις από την κάθοδο των Ελασιτών στις πόλεις (μιλώ για κάθοδο, επειδή ως Ελασίτες ήταν στα βουνά…). Μερικές ημέρες αργότερα, όμως, ήρθαν και οι μετρήσεις των άλλων εταιρειών για να επιβεβαιώσουν τη ζημία.

Ωστόσο, η ζημία που καταγράφεται για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι απαραιτήτως μόνιμη. Πάντα τα νέα κόμματα συγκεντρώνουν ενδιαφέρον, σχεδόν ενθουσιασμό, στην αρχή. Είναι ο κανόνας αυτός, όπως όταν ανοίγει ένα νέο ψαγμένο εστιατόριο και γίνεται σούσουρο στους κοσμικούς – με τη διαφορά, βέβαια, ότι ένα εστιατόριο ταΐζει 100-200 άτομα, ας πούμε, ενώ ένα κόμμα ταΐζει εκατοντάδες χιλιάδες. Επίσης, επικεφαλής του νέου κόμματος είναι ο Αλέξης Καραμήτρος. Παραμένει το ίδιο ανεπαρκής και ιδεοληπτικός, παρά την αλλαγή συσκευασίας. Οπως είδαμε μάλιστα, ξεκίνησε με γενικόλογες αρλούμπες (π.χ., ζωή με αξιοπρέπεια), που αρέσουν σε όλους και δεν κοστίζουν τίποτα σε εκείνον που τις υπόσχεται. Ας περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο που θα τους δώσει ο Καπετάνιος και τις πολιτικές με τις οποίες θα τις κάνει πράξη και τότε βλέπουμε τι ποσοστά θα καταγράψει στις μετρήσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πρόωρες μετρήσεις δεν έχουν χρησιμότητα. Κάθε άλλο. Εχουν, και μάλιστα μεγάλη – ειδικά για το ΠΑΣΟΚ. Ο λόγος είναι ότι το υψηλό ποσοστό που καταγράφουν για τον Καπετάνιο και η συνακόλουθη αποσυσπείρωση στο ΠΑΣΟΚ, δείχνουν πόσο λίγο και συγχρόνως πόσο βαρύ και άχαρο είναι το σημερινό ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, σε βαθμό ώστε οι ψηφοφόροι του να είναι έτοιμοι να λακίσουν για οτιδήποτε φαντάζει εκ πρώτης όψεως λίγο πιο ελκυστικό. Αυτή είναι η δυσάρεστη αλήθεια, γι’ αυτό και θύμωσαν τόσο πολύ με τις δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ. Κατά τα λοιπά, «ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια», που θα έλεγε κι η Αννα Διαμαντοπούλου. Δυστυχώς. Για όλους μας, διότι μια σοβαρή αντιπολίτευση είναι ό,τι χρειαζόμαστε περισσότερο. Ιδίως ενόψει ενός πολύ επικίνδυνου καλοκαιριού στο Αιγαίο…

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ας μείνω για λίγο ακόμη στο ΠΑΣΟΚ, γιατί έχω να καταγγείλω στην ηγεσία και τους αρμοδίους κάτι ανοίκειο και απρεπές. Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Κακλαμάνης (τον οποίον, παρεμπιπτόντως, οι συμμαθητές του από το Κολλέγιο Αθηνών θυμούνται ως «πολύ καλό παιδί») εκστόμισε το εξής αδιανόητο σε συνέντευξή του: «Αν το πόρισμα λέει ότι δεν είχαν ευθύνες οι δύο υπουργοί, ασφαλώς και δεν θα ζητούσαμε Προανακριτική. Αυτονόητο δεν είναι;». Αυτονόητο βεβαίως είναι, ΠΑΣΟΚ δεν είναι! Πού ακούστηκε Πασόκος και μάλιστα στέλεχος, κοτζάμ τομεάρχης Δικαιοσύνης, να παραδέχεται ευθαρσώς λάθος του κόμματος; Αίσχος!

Δεν λέω, προσωπικά εκτιμώ την ειλικρίνειά του και αυτή η εκτίμηση είναι ο λόγος που με πείθει (προσωπικά, μπορεί να πέφτω έξω) ότι αυτό το παιδί δεν είναι κανονικό ΠΑΣΟΚ. Βρε μπας και είναι Σημιτικός και το κρύβει; Πάντως, ΠΑΣΟΚ δεν είναι! Συνιστώ λοιπόν να τον αποσύρουν για την απαραίτητη αναμόρφωση. Να τον γυρίσουν πίσω στον πατέρα του, τον σεβάσμιο Απόστολο Κακλαμάνη, για να του εξηγήσει εκείνος τι θα πει ΠΑΣΟΚ. Ως προς την παιδευτική (κατά πάσα έννοια) διάσταση της αναμόρφωσης, προτείνω να βλέπει ακατάπαυστα τα τηλεοπτικά άπαντα της Μιλένας Αποστολάκη, μήπως και πάρει χαμπάρι τι πάει να πει πασοκική περηφάνια που δεν δέχεται μύγα στο σπαθί της…

ΜΟΤΕΛ

Οι Σακελλαριδικοί της Νέας Αριστεράς κατηγορούν τους Χαριτσικούς ότι «έφυγαν λόγω αρχηγισμού και τώρα κοιτούν προς Τσίπρα» (σ.σ.: έτσι λένε αυτοί τον Καραμήτρο). Και λοιπόν πού είναι πρόβλημα; Η ΝΑΡ ήταν απλώς ένα περιστασιακό μοτέλ, με πολύ προσιτές τιμές, για άστεγους Συριζαίους. Δεν μπορείς λοιπόν να κατηγορείς τους πελάτες σου επειδή έφυγαν. Περαστικοί ήταν ούτως ή άλλως…