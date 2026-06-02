Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και αρκετή ηλιοφάνεια θα κυλήσει η Τετάρτη στη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, δεν θα λείψουν οι απογευματινές μπόρες στα ορεινά, ενώ από τη νύχτα βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα επηρεάσουν το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αναμένεται την Πέμπτη στα δυτικά και βόρεια, πριν την επιστροφή πιο καλοκαιρινών συνθηκών το Σαββατοκύριακο.

Τετάρτη: Ηλιοφάνεια, ζέστη και τοπικές μπόρες στα ορεινά

Γενικά αίθριος θα διατηρηθεί ο καιρός την Τετάρτη 3 Ιουνίου, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οι οποίες κατά τόπους θα δώσουν τοπικά φαινόμενα.

Τοπικές μπόρες στα ορεινά – Καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη

Στα κεντρικά και βόρεια ορεινά αναμένονται τοπικές μπόρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Παράλληλα, από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκειά της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Νότιοι άνεμοι έως 5-6 μποφόρ

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και κυρίως στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, δίνοντας τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα κυλήσει η υπόλοιπη εβδομάδα

Πέμπτη: Πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός την Πέμπτη, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, όπου οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση από αργά το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά έως 6 και πιθανώς και 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, παραμένοντας ωστόσο σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Παρασκευή: Απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός την Παρασκευή, με λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες και πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Από τις μεσημβρινές ώρες και μετά, στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα δώσουν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα και θα εξασθενήσουν έως το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά, χωρίς όμως σημαντικές μεταβολές στην υπόλοιπη χώρα.

Σαββατοκύριακο: Επιστροφή του καλοκαιρινού σκηνικού

Με γενικά αίθριο καιρό και κυρίαρχη την ηλιοφάνεια θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο σε ολόκληρη τη χώρα.

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, διαμορφώνοντας εκ νέου συνθήκες που θα θυμίζουν καλοκαίρι.