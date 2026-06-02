Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έχει ήδη αρχίσει τις προπονήσεις της ενόψει των φιλικών αναμετρήσεων που ακολουθούν. Πρώτος σταθμός είναι το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου, ενώ τρεις ημέρες μετά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχτεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις επίσημες υποχρεώσεις του στο UEFA Nations League.

Στη συγκεκριμένη διοργάνωση, η «γαλανόλευκη» έχει τοποθετηθεί στον 2ο όμιλο της League A, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Το επίσημο ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου με εκτός έδρας αποστολή στη Σερβία, ενώ τρία εικοσιτετράωρα αργότερα θα δώσει ακόμη ένα ματς μακριά από την Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας τη Γερμανία.

Η πρώτη αναμέτρηση μπροστά στο κοινό της είναι προγραμματισμένη για την 1η Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία, ενώ στις 4 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει το παιχνίδι κόντρα στα «πάντσερ». Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), και τα δύο αυτά εντός έδρας παιχνίδια θα φιλοξενηθούν στο γήπεδο της Τούμπας.

Η ανακοίνωση:

Επικυρώθηκε η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για την ανανέωση, για δύο ακόμη χρόνια, της θητείας των μελών της ΚΕΔ (Στεφάν Λανουά, Πάολο Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, Δαμιανός Ευθυμιάδης, Αντωνία Κόκοτου). Επίσης, επικυρώθηκε η απόφαση διεξαγωγής του Super Cup ΑΕΚ-ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων για τον ορισμό στο γήπεδο της Τούμπας των αγώνων της Εθνικής Ανδρών στο UEFA Nations League με την Ολλανδία (Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 21:45) και την Γερμανία (Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 21:45).