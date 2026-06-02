Οσοι αποχωρούν τώρα από τα κόμματά τους, είτε ανεξαρτητοποιούνται απλώς από την ΚΟ είτε παραιτούνται από τα αξιώματά τους, δεν θα ενσωματωθούν αμέσως στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Αντιθέτως, θα πρέπει να περάσουν μια περίοδο «ξηρασίας», θα πρέπει να διασχίσουν μια κομματική έρημο για να είναι έτοιμοι να ενσωματωθούν στη Συμπαράταξη. Οπως λένε οι εκπαιδευμένοι στη θρησκευτική παράδοση (και άσπονδοι φίλοι του πρώην πρωθυπουργού), έτσι έκανε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος πέρασε τρία χρόνια απομονωμένος, προσευχόμενος, μέχρι να ακούσει τη φωνή του Ιησού και να διδαχθεί από εκείνον το Ευαγγέλιο. Γι’ αυτό, ίσως, όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Δεν έχουν τρία χρόνια μπροστά τους, τρεις μήνες όμως τους έχουν.

Θολά νερά

Στον ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται για μια δύσκολη εβδομάδα, καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος έχει ξεκαθαρίσει πως στόχος του είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ως ολότητα να συμπαραταχθεί με την ΕΛΑΣ – ενδεχόμενο που η Αμαλίας απορρίπτει. Και όσο το απορρίπτει, τόσο πιο δυνατή γίνεται η φωνή των στελεχών που θα πάνε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο με στόχο «να μην ψαρέψουν σε θολά νερά», όπως είπε χθες σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Σημείωση για τις επόμενες μέρες: σε αυτή τη φάση η πλευρά της διατήρησης του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη όπως ο Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου, δεν έχει την πλειοψηφία στο κόμμα. Μένει να φανεί πώς θα είναι οι ισορροπίες μετά τις παραιτήσεις.

Ο εγγονός

Αν ψάξει κανείς μέσα στα ονόματα των 300 που υπέγραψαν την Ιδρυτική Διακήρυξη της ΕΛΑΣ, θα βρει και ένα επώνυμο που έχει πασοκική αναφορά: ο Μάνος Αυγερινός, εγγονός του Παρασκευά Αυγερινού, που σήμερα είναι διαμερισματικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων («κατέβηκε» με την πλευρά του Χάρη Δούκα) υπογράφει υπέρ Τσίπρα. Ο Αυγερινός, που είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Βολτ Ελλάδος, φέρεται το προηγούμενο διάστημα να είχε εκφράσει ενδιαφέρον για να κατέβει υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στον νότιο τομέα. Προφανώς, δεν είναι αυτές πλέον οι διαθέσεις του. Αλλά, ο νότος είναι ακόμα ανοιχτός στην ΕΛΑΣ, οπότε ποτέ δεν ξέρεις.

«Παλιόφιλε Έντι»

Κόντρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησε μεταξύ του Εντι Ράμα και του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την αντίδραση της ΕΛΑΣ στα επεισόδια στη Σβέρνιτσα κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θέρετρου σε οικολογική ζώνη –μεταξύ των τραυματιών υπήρχε και ένας Ελληνας. «Η μνήμη μου, μου λέει ότι, αν οι θέσεις μας ήταν αντίστροφες, η αντίδρασή σου πιθανότατα θα ήταν πολύ λιγότερο αποφασιστική (…) Καμία επικείμενη προεκλογική εκστρατεία δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοια συμπεριφορά», σχολίασε ο Ράμα. «Παλιέ μου φίλε Εντι, κατανοώ τον εκνευρισμό της στιγμής και για αυτό δεν θυμώνω, ωστόσο καλό είναι να θυμάσαι ότι η στάση του καθενός μας απέναντι στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του», απάντησε ο Τσίπρας.

Απορία

Ποιος (πραγματικά) χαίρεται με τις δημοσκοπήσεις αυτών των ημερών;