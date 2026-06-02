Σοκ και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση με αστυνομικούς που συνέλαβαν έναν 18χρονο αμέσως μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε από έναν νεαρό Σιχ.

Οι τελευταίες στιγμές του θύματος καταγράφηκαν σε κάμερα, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων στη χώρα.

Το τραγικό αυτό λάθος της αστυνομίας προκάλεσε θύελλα επικρίσεων, με πολίτες να εκφράζουν την οργή τους για την αδιανόητη γκάφα. Παρά τη δημόσια «συγγνώμη» των αρχών, η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικό και κοινωνικό σάλο.

Ακόμη πιο δύσκολη καθιστά τη θέση της αστυνομίας το βίντεο από την κάμερα ενός αστυνομικού, που δείχνει τον 18χρονο να ψυχορραγεί ενώ του περνούν χειροπέδες, φωνάζοντας «δεν μπορώ να αναπνεύσω» λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Τα πλάνα αποτυπώνουν τη στιγμή που οι αστυνομικοί περνούν χειροπέδες στον φοιτητή, τον Δεκέμβριο, ενώ εκείνος κείτεται στο δρόμο μετά την επίθεση από τον νεαρό Σιχ. Το γεγονός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως από τη δεξιά πτέρυγα της πολιτικής σκηνής.

🇬🇧 Bodycam footage has been released showing Henry Nowak begging for an ambulance before being handcuffed behind his back. Nowak: “I’ve been stabbed” Officer: “I don’t think you have mate” Follow: @europa pic.twitter.com/WqYV760Y14 — Europa.com (@europa) June 1, 2026

Η καταδίκη του δράστη και οι αντιδράσεις

Ο 23χρονος Βίκρουμ Ντίγκουα καταδικάστηκε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη ποινή 21 ετών, για τη δολοφονία του 18χρονου Χένρι Νόβακ. Ο Ντίγκουα μαχαίρωσε τον φοιτητή στις 3 Δεκεμβρίου 2025, καθώς εκείνος επέστρεφε σπίτι από βραδινή έξοδο στο Σαουθάμπτον.

Ο νεαρός Σιχ υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ήταν θύμα φυλετικά υποκινούμενης επίθεσης και πως ενήργησε σε αυτοάμυνα, ισχυριζόμενος ότι δέχτηκε προσβολές και χτυπήματα.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την καταδίκη δείχνει τον Χένρι Νόβακ ξαπλωμένο στο έδαφος να ψελλίζει: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» και «με μαχαιρώσανε». Οι αστυνομικοί φαίνονται να συνομιλούν με τον Ντίγκουα, που στέκεται δίπλα τους, πριν περάσουν χειροπέδες στο θύμα.

Πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια κατακραυγή

«Ζούμε σε μια χώρα δύο ταχυτήτων, όπου τα δικαιώματα και τα προνόμια των λευκών έχουν λιγότερη σημασία από αυτά των εθνοτικών μειονοτήτων», δήλωσε ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του κόμματος Reform UK, υποσχόμενος να ζητήσει επανεξέταση της ποινής του Ντίγκουα από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον κατήγγειλε στο X τις «ρατσιστικές αστυνομικές πρακτικές που στοχοποιούν τους λευκούς», ενώ η αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος, Κέμι Μπάντενοχ, σχολίασε στο ITV ότι «κάτι πήγε τρομερά στραβά με την αστυνόμευση».

Πριν από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο πρωθυπουργός των Εργατικών Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την υπόθεση «φρικτή και σοκαριστική» και τόνισε ότι είναι «φυσιολογικό για την IOPC» να διερευνήσει την αντίδραση της αστυνομίας στην «παράλογη δολοφονία» του Χένρι Νόβακ.

Η συγγνώμη της αστυνομίας και η διεθνής διάσταση

Ο πατέρας του θύματος κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει μια «ενδελεχή, θαρραλέα και διαφανή» έρευνα, καταγγέλλοντας ότι ο γιος του αντιμετωπίστηκε με «απάνθρωπο και εξευτελιστικό τρόπο».

Ο αναπληρωτής Αρχηγός της Αστυνομίας του Χαμσάιρ, Ρόμπερτ Φρανς, ζήτησε συγγνώμη, υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικοί «παραπλανήθηκαν» από τα «ψέματα» του Βίκρουμ Ντίγκουα.

Ο δράστης επιτέθηκε στον Νόβακ με μαχαίρι μήκους περίπου 20 εκατοστών, το οποίο, όπως είπε, έφερε ως μέρος της πίστης του. Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις και εκτός Βρετανίας, με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να χρηματοδοτήσει νομικές ενέργειες κατά της αστυνομίας του Χαμσάιρ.