Σε μια δήλωση που προκαλεί πολιτικό σεισμό, ο Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτής της Intellexa – της εταιρείας που εμπορεύεται το λογισμικό Predator – επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης του σκανδάλου των υποκλοπών. Ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για το σκάνδαλο, υποστηρίζει ότι η εταιρεία του δεν λειτούργησε το κατασκοπευτικό λογισμικό στην Ελλάδα, αλλά το πώλησε σε κρατικές υπηρεσίες.

Μιλώντας στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο Ντίλιαν αφήνει σαφείς αιχμές πως η λειτουργία του συστήματος έγινε από ελληνικές κρατικές δομές, υπονοώντας το Μέγαρο Μαξίμου και τις μυστικές υπηρεσίες. Όπως σημειώνει, οι παρακολουθήσεις αφορούσαν υπουργούς, ανώτατους αξιωματικούς, δημοσιογράφους και στελέχη της αντιπολίτευσης.

«Πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα»

«Ας είμαι σαφής: είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι», δηλώνει ο Ντίλιαν. «Πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους», προσθέτει, επιχειρώντας να αποσείσει κάθε ευθύνη από την Intellexa.

Παράλληλα, στρέφεται κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, υποστηρίζοντας: «Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους “τέσσερις ιδιώτες”, πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου».

Αναφέρεται επίσης στον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ζήση, επικαλούμενος την κατάθεση του επικεφαλής της ΕΥΠ στη Βουλή. «Ουδέποτε υπήρξε κοινό επιχειρησιακό κέντρο μεταξύ των τεσσάρων ιδιωτών και της μυστικής υπηρεσίας. Είναι λυπηρό ότι αυτή η σημαντική κατάθεση, η οποία αποκλείει τη συμμετοχή μας σε οποιοδήποτε έγκλημα, δεν εξετάστηκε δεόντως από την Επιτροπή Ζήση ούτε παρουσιάστηκε στο δικαστήριο», σημειώνει.

«Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε εξεταστική επιτροπή»

Ο Ντίλιαν δηλώνει ότι «σκοπεύουμε να καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες κατά την εκδίκαση της έφεσης, ώστε να επιτύχουμε πλήρη αθώωση», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ανάμεσά τους θα είναι και πρώην διοικητές της ΕΥΠ καθώς και πολιτικά πρόσωπα.

«Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Συμμεριζόμαστε την έκκληση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη σύστασή της, στο πλαίσιο της οποίας θα ήμασταν πρόθυμοι να αναζητήσουμε δικαιοσύνη. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα δείξουν ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμπτό», υπογραμμίζει.

Ο επιχειρηματίας επικαλείται ακόμη τις δημόσιες τοποθετήσεις των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα για τη σημασία της θεσμικής διαφάνειας και της πολιτικής λογοδοσίας, τονίζοντας ότι ο ελληνικός λαός «αξίζει μια αξιόπιστη διαδικασία που μπορεί να αποκαλύψει όλη την αλήθεια».

Η απάντηση Ντίλιαν για τις πρόσφατες εξελίξεις

Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΦΣΥΝ για την απόφαση της κυβέρνησης να απορρίψει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, ο Ντίλιαν δηλώνει ότι κάνει τη δήλωσή του «με βαθύ σεβασμό προς τις αξίες της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της θεσμικής ακεραιότητας».

Αναφέρει ότι παρακολούθησε στενά τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις για τις επιπτώσεις της υπόθεσης στην εθνική ασφάλεια και το κράτος δικαίου, ενώ εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, όπως λέει, «ο προηγούμενος διοικητής της ΕΥΠ δεν κλήθηκε να καταθέσει».

«Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται καθημερινά για την υποστήριξη της ασφάλειας εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους», επαναλαμβάνει.

Τέλος, ο Ντίλιαν υπογραμμίζει ότι «ο ρόλος μας είναι σαφής: δεν χρειάζεται να αποδείξουμε ότι δεν τελέστηκαν αδικήματα, αλλά να καταδείξουμε ότι δεν είχαμε καμία απολύτως σχέση με οποιεσδήποτε φερόμενες δραστηριότητες». Επιμένει ότι η υπόθεση πρέπει να κριθεί «βάσει αποδείξεων και όχι πολιτικών αφηγημάτων» και ότι το κράτος δικαίου οφείλει να προστατευθεί από κάθε μορφή πολιτικοποίησης.