Με τις εξετάσεις στην Άλγεβρα συνεχίστηκαν την Τρίτη οι Πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι διαγωνίστηκαν στο δεύτερο και τελευταίο μάθημα Γενικής Παιδείας, ενώ από την Πέμπτη (5/6) μέχρι και τις 16/6 θα εξεταστούν στα μαθήματα ειδικότητας.

Σύμφωνα με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, τα θέματα των Μαθηματικών ΕΠΑΛ χαρακτηρίζονται βατά και σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα. Δεν έκρυβαν ιδιαίτερες εκπλήξεις ούτε απαιτούσαν ασυνήθιστες τεχνικές δεξιότητες, ενώ η δομή τους ακολούθησε το γνώριμο μοτίβο των τελευταίων ετών.

Ανάλυση θεμάτων

Θέμα Α: Ήταν απολύτως αναμενόμενο, περιλαμβάνοντας βασική θεωρία από τη στατιστική και τις παραγώγους, καθώς και προτάσεις σωστού – λάθους χωρίς παγίδες. Ένας μαθητής που είχε μελετήσει τη θεωρία του σχολικού βιβλίου μπορούσε να το αντιμετωπίσει με ασφάλεια.

Θέμα Β: Πρόκειται για κλασική άσκηση ανάλυσης, με ζητούμενα όπως παράγωγο, μονοτονία, ακρότατα, εφαπτομένη και ένα απλό όριο. Η δυσκολία του κυμάνθηκε από μικρή έως μέτρια, χωρίς να απαιτεί σύνθετη σκέψη αλλά σωστή εφαρμογή βασικών τεχνικών. Ήταν θέμα που μπορούσε να προσφέρει αρκετά μόρια ακόμη και σε μέτρια προετοιμασμένους μαθητές.

Θέμα Γ: Επίσης βατό, καθώς αφορούσε τη στατιστική με μικρό δείγμα και ζητούσε υπολογισμό μέσης τιμής, διαμέσου, διακύμανσης και συντελεστή μεταβολής. Οι διαδικασίες ήταν τυπικές, με τη βασική προσοχή να επικεντρώνεται στους αριθμητικούς υπολογισμούς και στη σωστή ερμηνεία της ομογένειας μέσω του CV.

Θέμα Δ: Θεωρήθηκε πιο ουσιαστικό, χωρίς ωστόσο να είναι υπερβολικά δύσκολο. Η εφαρμογή με το ορθογώνιο σταθερού εμβαδού και την ελάχιστη περίμετρο αποτελεί γνωστή μορφή άσκησης. Τα ερωτήματα Δ1 και Δ2 ήταν αναμενόμενα, το Δ3 απαιτούσε κατανόηση της μονοτονίας, ενώ το τελευταίο όριο αύξανε ελαφρώς τη δυσκολία.

Συνολικά, τα φετινά θέματα κρίνονται πιο εύκολα σε σχέση με τις πιο απαιτητικές χρονιές, όπως του 2025 και του 2023, και βρίσκονται κοντά στο επίπεδο δυσκολίας του 2024. Η γενική εικόνα τους χαρακτηρίζεται ως μέτριας προς χαμηλής δυσκολίας.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 – ΓΕΛ

Την Τετάρτη (3/6) συνεχίζονται οι Πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού τους.

Οι εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια ξεκίνησαν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Ακολουθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου η εξέταση στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία, ενώ την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι μαθητές θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στην Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων προσανατολισμού για τα ΓΕΛ.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 – ΕΠΑΛ

Για τα Επαγγελματικά Λύκεια, οι εξετάσεις ξεκίνησαν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με τα Νέα Ελληνικά και συνεχίζονται σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Από την Πέμπτη 4 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα διαγωνιστούν στα μαθήματα ειδικότητας, όπως Ανατομία – Φυσιολογία, Ηλεκτροτεχνία, Υγιεινή, Ηλεκτρικές Μηχανές, Τεχνολογία Υλικών και άλλα.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ έχει οριστεί στις 08:30 π.μ., με τους μαθητές να πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πρόγραμμα Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων

Οι εξετάσεις για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Αγγλικά, Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, καθώς και τα μουσικά μαθήματα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία».

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες πρέπει να γίνεται έως τις 08:00 π.μ. για εξετάσεις που ξεκινούν στις 08:30 π.μ. και έως τις 09:30 π.μ. για εκείνες που αρχίζουν στις 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα ειδικά μαθήματα διαφέρει: τρεις ώρες για τις ξένες γλώσσες, έξι ώρες για τα σχέδια, ενώ για τα μουσικά μαθήματα κυμαίνεται από 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο για τη φωνητική ή οργανική μουσική και 3 ώρες και 30 λεπτά για τη «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία».

Τέλος, η Υγειονομική Εξέταση και η Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του ακαδημαϊκού έτους 2025-26 θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 16 έως την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025.