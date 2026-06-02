Η εθνική Γκάνας γνωστοποίησε την αποστολή της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τον Ράχμαν Μπάμπα του ΠΑΟΚ να επιστρέφει στις κλήσεις έπειτα από τρία χρόνια απουσίας και να εξασφαλίζει θέση στις επιλογές του Κάρλος Κεϊρόζ για τη μεγάλη διοργάνωση.

Στα ονόματα που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται οι Σεμένιο και Γουίλιαμς, οι οποίοι αναμένεται να ηγηθούν επιθετικά της ομάδας, ενώ ο έμπειρος Αγιού δίνει ξανά το «παρών», αποτελώντας μία από τις σταθερές μονάδες της Γκάνας σε ακόμη ένα μεγάλο τουρνουά.

Η αφρικανική ομάδα συμμετέχει στον 12ο όμιλο του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει τις Αγγλία, Κροατία και Παναμά. Το έργο της μόνο εύκολο δεν προμηνύεται, καθώς καλείται να διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι σε δύο ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Αναλυτικά η αποστολή της Γκάνας:

Τερματοφύλακες: Μπεντζμίν Ασαρέ (Άκρα Χαρτς), Λορένς Ατί-Ζιγκί (Σεντ Γκάλεν), Ζόσεφ Ανάνγκ (Σεντ Πάτρικς Αθλέτικ)

Αμυντικοί: Ράχμαν Μπάμπα (ΠΑΟΚ), Γκιντεόν Μενσά (Οσέρ), Μάρβιν Σενάγια (Οσέρ), Αλιντού Σεϊντού (Ρεν), Αμπντούλ Μουμίν (Ράγιο), Ζερόμ Οποκού (Μπασακσεχίρ), Γιόνας Ατζετέι (Βόλφσμπουργκ), Κότζο Οπόνγκ Πέπρα (Νις), Αλεξάντερ Τζίκου (Σπαρτάκ Μόσχας)

Μέσοι: Ελίσα Ογουσού (Οσέρ), Τόμας Πάρτεϊ (Βιγιαρεάλ), Κουασί Σιμπό (Οβιέδο), Ογκουστίν Μποακιέ (Σεντ Ετιέν), Κάλεμπ Γιρενκίγι (Νόρτζελαντ), Αμπντούλ Φαταγού – Ισαχακού (Λέστερ), Καμάλ Ντεν Σουλεμάνα (Ατλάντα)

Επιθετικοί: Κρίστοφερ Μπονσού Μπα (Αλ Καντσιάχ), Έρνστ Νουαμά (Λιόν), Αντουάν Σεμένιο (Μάντσεστερ Σίτι), Μπράντον Τόμας (Κόβεντρι), Πρίνς Κουαμπένα Άντου (Βικτόρια Πλζεν), Ινιάκι Γουίλιαμς (Αθλέτικ), Τζόρνταν Αγιού (Λέστερ)