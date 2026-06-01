Γνωστοποιήθηκε η αποστολή με την οποία το Ιράν θα ταξιδέψει στο Μουντιάλ του 2026, βάζοντας τέλος στην αναμονή γύρω από τις τελικές επιλογές της ομάδας.

Παρότι το προηγούμενο διάστημα είχαν δημιουργηθεί ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας στη διοργάνωση, λόγω των εξελίξεων και της αστάθειας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Ιράν θα βρίσκεται κανονικά στην τελική φάση.

Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν βρίσκεται εκείνο του Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος αποτελεί τον ηγέτη της εθνικής ομάδας και μία από τις βασικές επιθετικές της λύσεις.

Παράλληλα, θέση στην αποστολή εξασφάλισαν και οι Εχσάν Χατζισαφί και Μιλάντ Μοχαμάντι, δύο ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα της ΑΕΚ.

Στη φάση των ομίλων, το Ιράν θα αγωνιστεί στον 7ο όμιλο, όπου θα τεθεί αντιμέτωπο με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία, με στόχο την πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Αναλυτικά η αποστολή

Τερματοφύλακες: Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ (Τρακτόρ), Χοσεΐν Χοσεϊνί (Σεπαχάν), Παγιάμ Νιαζμάντ (Περσέπολις).

Αμυντικοί: Ντανιάλ Εϊρί (Μαλαβάν), Εχσάν Χατζσαφί (Σεπαχάν), Σάλεχ Χαρντανί (Εστεγκλάλ), Χοσεΐν Κανανί (Περσέπολις), Σοτζά Χαλιλζαντέχ (Τρακτόρ), Μιλάντ Μοχαμαντί (Περσέπολις), Αλί Νεμάτι (Φουλάντ) και Ραμίν Ρεζαεϊάν (Φουλάντ)

Μέσοι: Ρουζμπέχ Τσεσμί (Εστεγκλάλ), Σαΐντ Εζατολαχί (Σαμπάμπ Αλ Αχλί), Μεχντί Γκαεντί, Σαμάν Γκοντός (Κάλμπα), Μοχαμάντ Γκορμπανί (Αλ Ουάχντα), Αλιρεζά Τζαχανμπάκς (Ντέντερ), Μοχαμάντ Μοχέμπι (Ροστόφ), Αμίρ Μοχαμάντ Ραζάγκ Νία (Εστεγκλάλ), Μεχντί Τοραμπί (Τρακτόρ),  Άρια Γιουσεφί (Σεπαχάν).

Επιθετικοί: Αλί Αλιπούρ (Περσέπολις), Ντένις Νταργκαχί (Σταντάρ Λιέγης), Αμίρ Χοσεΐν Χοσεϊνζαντέχ (Τρακτόρ), Σαχριγιάρ Μογκανλού (Κάλμπα) και Μεχντί Ταρεμί (Ολυμπιακός).

