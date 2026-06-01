Η Λιλ γνωστοποίησε και επίσημα την έναρξη συνεργασίας της με τον Ντάβιντε Αντσελότι, ο οποίος διαδέχεται τον Μπρούνο Τζενέσιο στον πάγκο της γαλλικής ομάδας.
«Η LOSC είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει τον Νταβίντε Αντσελότι καθώς προετοιμάζεται για τη σεζόν 2026-2027, η οποία θα συνδυάσει τη Ligue 1 και το UEFA Champions League.
Αυτός ο νεαρός προπονητής, ήδη πολύ έμπειρος χάρη στην εκτεταμένη καριέρα του με μερικούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους, προπονητικά επιτελεία και αποδυτήρια στον κόσμο, είναι επίσης γνωστός για την ικανότητά του να αναπτύσσει νεαρά ταλέντα, ενώ παράλληλα ξέρει να αποδίδει στο υψηλότερο επίπεδο.
Καλώς ορίσες στη LOSC Davide!».