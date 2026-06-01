Ο Ιταλός τεχνικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο και κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά ως πρώτος προπονητής σε ευρωπαϊκό σύλλογο, μετά τη σύντομη θητεία του στη Βραζιλία.

Η προηγούμενη εμπειρία του περιλάμβανε το πέρασμά του από την Μποταφόγκο, όπου κατέγραψε συνολικά 32 αναμετρήσεις με απολογισμό 14 νίκες, 11 ισοπαλίες και 7 ήττες, πριν ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Βραζιλίας.

𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅𝒆 𝑨𝒏𝒄𝒆𝒍𝒐𝒕𝒕𝒊 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊̂𝒏𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝑳𝑶𝑺𝑪 🆕🇮🇹 Le LOSC annonce aujourd’hui la nomination de Davide Ancelotti comme entraîneur de l’équipe première. Le technicien italien, passé par les plus grands clubs et sélections du monde,… pic.twitter.com/OPDiyyr5XO — LOSC (@losclive) June 1, 2026

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του φέρεται να έπαιξε η σχέση του προέδρου της Λιλ, Ολιβιέ Λετάνγκ, με τον πατέρα του, Κάρλο Αντσελότι, από την κοινή τους παρουσία στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ντάβιντε Αντσελότι αναλαμβάνει μια ομάδα που προέρχεται από επιτυχημένη σεζόν, καθώς η Λιλ εξασφάλισε την παρουσία της στο Champions League, με στόχο τη συνέχιση της ανταγωνιστικής της πορείας στο γαλλικό πρωτάθλημα και την Ευρώπη.