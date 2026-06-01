Η Λιλ γνωστοποίησε και επίσημα την έναρξη συνεργασίας της με τον Ντάβιντε Αντσελότι, ο οποίος διαδέχεται τον Μπρούνο Τζενέσιο στον πάγκο της γαλλικής ομάδας.

Ο Ιταλός τεχνικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο και κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά ως πρώτος προπονητής σε ευρωπαϊκό σύλλογο, μετά τη σύντομη θητεία του στη Βραζιλία.

Η προηγούμενη εμπειρία του περιλάμβανε το πέρασμά του από την Μποταφόγκο, όπου κατέγραψε συνολικά 32 αναμετρήσεις με απολογισμό 14 νίκες, 11 ισοπαλίες και 7 ήττες, πριν ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Βραζιλίας.

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του φέρεται να έπαιξε η σχέση του προέδρου της Λιλ, Ολιβιέ Λετάνγκ, με τον πατέρα του, Κάρλο Αντσελότι, από την κοινή τους παρουσία στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ντάβιντε Αντσελότι αναλαμβάνει μια ομάδα που προέρχεται από επιτυχημένη σεζόν, καθώς η Λιλ εξασφάλισε την παρουσία της στο Champions League, με στόχο τη συνέχιση της ανταγωνιστικής της πορείας στο γαλλικό πρωτάθλημα και την Ευρώπη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λιλ

«Η LOSC είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει τον Νταβίντε Αντσελότι καθώς προετοιμάζεται για τη σεζόν 2026-2027, η οποία θα συνδυάσει τη Ligue 1 και το UEFA Champions League.

Αυτός ο νεαρός προπονητής, ήδη πολύ έμπειρος χάρη στην εκτεταμένη καριέρα του με μερικούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους, προπονητικά επιτελεία και αποδυτήρια στον κόσμο, είναι επίσης γνωστός για την ικανότητά του να αναπτύσσει νεαρά ταλέντα, ενώ παράλληλα ξέρει να αποδίδει στο υψηλότερο επίπεδο.

Καλώς ορίσες στη LOSC Davide!».

