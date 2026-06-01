Ο Γιάκομπ Νίστρουπ πάτησε Αθήνα και ξεκινά ουσιαστικά η πρώτη φάση της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό.

Ο Δανός τεχνικός ήρθε στην Ελλάδα για να γνωρίσει τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστεί στους Πράσινους και να “τρέξει” παράλληλα όλα τα θέματα ενόψει της νέας σεζόν.

Στο διάστημα της παραμονής του στην Αθήνα, ο 38χρονος προπονητής θα έχει επαφές με τη διοίκηση και τα στελέχη της ομάδας, θα ενημερωθεί αναλυτικά για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, την κατάσταση του ρόστερ και το πρόγραμμα της προετοιμασίας, ενώ θα επισκεφθεί και τις εγκαταστάσεις του συλλόγου.

Ο Νίστρουπ θέλει να αποκτήσει ξεκάθαρη εικόνα για τα δεδομένα που υπάρχουν στον σύλλογο, να θέσει τις πρώτες προτεραιότητες και να δώσει κατευθύνσεις στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, πριν επιστρέψει ξανά στη Δανία.

Στη συνέχεια θα έρθει εκ νέου στην Αθήνα, αυτή τη φορά για μόνιμη εγκατάσταση, ενώ θα παρουσιαστεί – πιθανότατα λίγο πριν από την έναρξη της προετοιμασίας – και στα ελληνικά ΜΜΕ.