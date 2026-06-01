Ο Ιβάν Βράνες συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στην Ουτένα, καθώς σε αλκοτέστ που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε συγκέντρωση αλκοόλ 0,64 στο αίμα του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το περιστατικό φέρνει τον αθλητή αντιμέτωπο με τις προβλεπόμενες νομικές συνέπειες, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση.

Η σύλληψη σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από σημαντική αγωνιστική επιτυχία της ομάδας της Ουτένα, η οποία είχε επικρατήσει της Ρίτας με 101-95 στο Βίλνιους, αποτέλεσμα που της εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος Λιθουανίας.