Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, οι ΗΠΑ αποκάλυψαν μια ουκρανική στρατιωτική βάση από την οποία εκτοξεύονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο παρουσίασε στους δημοσιογράφους επίδειξη του συστήματος ελέγχου των drones. Στις οθόνες εμφανίζονταν δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη που επιχειρούσαν σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας.

Όπως εξήγησαν οι εκπρόσωποι του προγράμματος, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του συστήματος είναι η αποκεντρωμένη του δομή. «Δεν έχουμε κοινά κέντρα. Χρησιμοποιούμε δεκάδες διαφορετικές τοποθεσίες. Γι’ αυτό είναι τόσο δύσκολο για τη Ρωσία να καταστρέψει αυτό το πρόγραμμα», δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος.

⚡️CNN has aired rare footage from a Ukrainian deep-strike drone command center, offering a glimpse into the operations coordinating long-range attacks deep inside Russian territory. The report shows intelligence officers tracking targets and directing drone missions hundreds of… pic.twitter.com/BHoq597SzN — AnatolijUkraine (@AnatoliUkraine) May 31, 2026

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το λογισμικό που χρησιμοποιείται βασίζεται σε Τεχνητή Νοημοσύνη και επιτρέπει τον χειρισμό χιλιάδων drones ταυτόχρονα. Παράλληλα, ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό ανέφερε ότι γίνονται χρήση δολωμάτων και ειδικών εκτοξευτών πυραύλων, οι οποίοι μπορούν να εντοπιστούν από τα ρωσικά ραντάρ ως πραγματικοί πύραυλοι.

«Έχουμε στείλει εκατοντάδες από αυτές τις συσκευές. Κάποιες άδειες, κάποιες οπλισμένες», δήλωσε ανώνυμη πηγή που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται εδώ και 1.559 ημέρες, με τις επιχειρήσεις να παραμένουν έντονες και τις τεχνολογικές εξελίξεις να παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μέτωπο του πολέμου.