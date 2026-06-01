Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE, αποτελώντας το έκτο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφει για τη συμμετοχή του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα, ‘Αντριους Κουμπίλιους.

Ο κ. Κουμπίλιους γνωστοποίησε την εξέλιξη με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τονίζοντας: «Δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. ‘Αλλη μια χώρα βρίσκεται σε σταθερή πορεία προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας! Η Κύπρος είναι ήδη η 6η χώρα που υπογράφει συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομα, η στήριξη της ΕΕ θα αρχίσει να φτάνει στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της Κύπρου».

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα