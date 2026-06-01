Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE, αποτελώντας το έκτο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφει για τη συμμετοχή του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα, ‘Αντριους Κουμπίλιους.

No time to wait! One more country on the firm trajectory to increase European defence readiness! Cyprus 🇨🇾 is already the 6th country to sign a SAFE agreement. Very soon EU support will start reaching Cyprus’ military and industry. pic.twitter.com/gaVkz26OCZ — Andrius Kubilius (@KubiliusA) June 1, 2026

Ο κ. Κουμπίλιους γνωστοποίησε την εξέλιξη με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τονίζοντας: «Δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. ‘Αλλη μια χώρα βρίσκεται σε σταθερή πορεία προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας! Η Κύπρος είναι ήδη η 6η χώρα που υπογράφει συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομα, η στήριξη της ΕΕ θα αρχίσει να φτάνει στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της Κύπρου».