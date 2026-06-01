Με την εξέταση των Μαθηματικών συνεχίζονται αύριο (2/6) οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ενώ οι μαθητές των ΓΕΛ επανέρχονται στις εξετάσεις από την Τετάρτη, με μαθήματα Προσανατολισμού.

Αναλυτικά, την Τρίτη, οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα διαγωνιστούν στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα), το οποίο ανήκει στα μαθήματα Γενικής Παιδείας. Στη συνέχεια, την Πέμπτη 4 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου, θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Όσον αφορά τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, οι εξετάσεις στα μαθήματα Προσανατολισμού ξεκινούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Εκείνη την ημέρα οι μαθητές θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), στα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και στη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι εξετάσεις συνεχίζονται με τα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Έναρξη εξετάσεων στα γυμνάσια

Από την Τρίτη στους ρυθμούς των εξετάσεων μπαίνουν και τα γυμνάσια όλης της χώρας, καθώς ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2025.

Παράλληλα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ Λυκείου θα συνεχιστούν έως τις 12 Ιουνίου 2026, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.