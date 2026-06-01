Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί, λίγο μετά τις 09:00, στον παραλιακό δρόμο των Καμένων Βούρλων, όπου εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι ένας 49χρονος κάτοικος της ευρύτερης περιοχής.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στους περαστικούς, καθώς ο άνδρας βρέθηκε ακίνητος σε κοινόχρηστο χώρο, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του.

Καμένα Βούρλα: Έπαθε ανακοπή την ώρα που καθόταν

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άτυχος άνδρας φαίνεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κάθισε στο παγκάκι για να ηρεμήσει ή να καπνίσει, όμως υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Η ακριβής αιτία του θανάτου θα αποσαφηνιστεί μετά τη νεκροψία – νεκροτομή που παραγγέλθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων και θα διενεργηθεί από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία στη Λαμία.

Καμένα Βούρλα: Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Οι αστυνομικοί του τμήματος έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και συγκεντρώνουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στον αιφνίδιο θάνατο του 49χρονου.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα