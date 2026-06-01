Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί, λίγο μετά τις 09:00, στον παραλιακό δρόμο των Καμένων Βούρλων, όπου εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι ένας 49χρονος κάτοικος της ευρύτερης περιοχής.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στους περαστικούς, καθώς ο άνδρας βρέθηκε ακίνητος σε κοινόχρηστο χώρο, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του.

Καμένα Βούρλα: Έπαθε ανακοπή την ώρα που καθόταν

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άτυχος άνδρας φαίνεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κάθισε στο παγκάκι για να ηρεμήσει ή να καπνίσει, όμως υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Η ακριβής αιτία του θανάτου θα αποσαφηνιστεί μετά τη νεκροψία – νεκροτομή που παραγγέλθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων και θα διενεργηθεί από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία στη Λαμία.

Καμένα Βούρλα: Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Οι αστυνομικοί του τμήματος έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και συγκεντρώνουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στον αιφνίδιο θάνατο του 49χρονου.