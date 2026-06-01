Φάκελος φρούτα. Για όλους αναγκαία, αλλά για τους περισσότερους, όπως φαίνεται πλέον έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας. Και φέτος για να τα γευτεί κανείς θα χρειαστεί όχι μόνο όρεξη αλλά και γερό πορτοφόλι.

Τα καλοκαιρινά φρούτα που κάποτε ήταν αυτονόητα για κάθε τραπέζι, για πολλές οικογένειες πλέον έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε αυτό… με μέτρο. Οι καταναλωτές κάνουν συγκρίσεις από πάγκο σε πάγκο, αναζητώντας πιο οικονομικές επιλογές, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει μικρότερες ποσότητες στο καλάθι τους.

Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή έχει ανεβάσει τα κόστη παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ως επι το πλείστον στον καταναλωτή.

Παραγωγοί και πωλητές μιλούν για αυξημένα έξοδα σε καύσιμα, ρεύμα και λιπάσματα, την ώρα που η αγοραστική δύναμη των πολιτών συνεχώς μειώνεται.

Κάθε χρόνο λιγότερα φρούτα στο τραπέζι

Από τα κεράσια και τα βερίκοκα μέχρι τα νεκταρίνια και τα πεπόνια, οι τιμές καταγράφουν αύξηση ακόμα και στις λαϊκές αγορές, γεγονός που δείχνει την ευρύτερη αύξηση στην τιμή των φρούτων στην χώρα μας.

Βρήκαμε κεράσια στους πάγκους της λαϊκής στα 3,99 ευρώ η συσκευασία, ροδάκινα με 2,99€ ενώ φράουλες με 2.99€ το κιλό.

Ακόμα και στις λαϊκές αγορές, όπου παραδοσιακά οι τιμές ήταν πιο προσιτές, οι αυξήσεις είναι εμφανείς. Το μόνο σίγουρο είναι πως το φετινό καλοκαίρι φέρνει πιο “πικρή” γεύση στα ελληνικά νοικοκυριά, με τα φρούτα να μετατρέπονται σταδιακά από καθημερινή συνήθεια… σε ακριβή επιλογή.