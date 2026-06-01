Μία 49χρονη συνελήφθη στη δυτική Θεσσαλονίκη για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, ενώ της επιβλήθηκαν και ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Ευκαρπίας από αστυνομικούς του Α.Τ. Παύλου Μελά. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα εντοπίστηκε να διατηρεί στο μπαλκόνι της οικίας της τρεις γάτες, δεμένες με σκοινί, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.

Σε βάρος της 49χρονης βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 17.600 ευρώ.

Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.