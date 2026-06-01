Στο πένθος έχει βυθιστεί η Πάτρα μετά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (31/5) στην περιμετρική οδό, όπου πατέρας και γιος, 56 και 17 ετών, έχασαν τη ζωή τους ενώ επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο 17χρονος οδηγός σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο πατέρας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Η αστυνομία εξετάζει υλικό και στοιχεία για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο η έρευνα δυσχεραίνεται καθώς η καταγραφή από κάμερα που υπήρχε στο κράνος έχει διακοπεί λίγα δευτερόλεπτα πριν το συμβάν, σύμφωνα με το tempo24.

Οι αρχές αναζητούν επιπλέον μαρτυρίες, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες επιτήρησης λόγω έργων που εκτελούνται τα τελευταία χρόνια στη γέφυρα της περιμετρικής.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για επικίνδυνο σημείο, όπου έχουν σημειωθεί και άλλα τροχαία στο παρελθόν, χαρακτηρίζοντάς το «καρμανιόλα».

Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα στη γειτονιά του Κοτρωνίου, όπου διέμενε η οικογένεια. Ο 52χρονος διατηρούσε επιχείρηση ανακύκλωσης, ενώ ο 17χρονος ήταν μαθητής λυκείου και αθλητής μπάσκετ, με φίλους και συμμαθητές να αφήνουν λουλούδια στο σημείο του δυστυχήματος.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Τροχαία Πατρών.