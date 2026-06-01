Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά βρέθηκε στην κατοχή του 40χρονου που έκανε επίδειξη του οπλοστασίου του μέσω social media και συνελήφθη στην Πάτρα. Οι αστυνομικοί ερευνούν την προέλευση των χρημάτων που ο ίδιος επιδείκνυε στα social media, καθώς στην «ΕΡΓΑΝΗ» δεν εμφανίζεται να εργάζεται, ενώ το σημειωματάριο έχει μπει στο μικροσκόπιό τους.

Ο 40χρονος αναρτούσε στο διαδίκτυο βίντεο και φωτογραφίες με όπλα, σιδερογροθιές και μαχαίρια. Σε ορισμένα από αυτά φαίνεται να πυροβολεί στον αέρα από ταράτσα κατοικίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στους αστυνομικούς για τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις αναρτήσεις του εμφανιζόταν οπλισμός διαφόρων τύπων, γεγονός που οδήγησε σε παρακολούθηση και τελικά στη σύλληψή του.

Η σύλληψη και το οπλοστάσιο

Το πρωί της 29ης Μαΐου, ο 40χρονος εντοπίστηκε να βγαίνει από το σπίτι του σε περιοχή της Πάτρας. Όταν οι αστυνομικοί τον πλησίασαν, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όμως ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύντομη καταδίωξη.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε ένα πραγματικό οπλοστάσιο: πέντε κυνηγετικά όπλα και καραμπίνες – ορισμένες χωρίς άδεια –, δύο σπαθιά, τρεις μασέτες, 36 μαχαίρια και σουγιάδες, πέντε σιδερογροθιές, μεταλλικό γκλοπ, δύο ρόπαλα, δύο taser, σπρέι πιπεριού και 331 φυσίγγια και κάλυκες διαφορετικών διαμετρημάτων.

Η εικόνα στα social media

Ο 40χρονος, όπως προκύπτει, απολάμβανε να χτίζει δημόσια την εικόνα του. Με καραμπίνες στα χέρια, σπαθιά δίπλα του και μουσική υπόκρουση, εμφανιζόταν σε βίντεο που θύμιζαν σκηνές από ταινία δράσης. Σε άλλο βίντεο πετά δεσμίδες χρημάτων από το μπαλκόνι, προκαλώντας εντύπωση για την προκλητική του στάση.

Οι αναρτήσεις αυτές, ωστόσο, τέθηκαν στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.. Μετά από διακριτική παρακολούθηση οργανώθηκε η επιχείρηση για τη σύλληψή του, η οποία αποκάλυψε και το πλούσιο ποινικό του παρελθόν.

Από τα 19 του στην παρανομία

Σύμφωνα με πληροφορίες του tanea.gr, ο 40χρονος απασχολεί τις αρχές εδώ και περίπου δύο δεκαετίες. Η πρώτη του σύλληψη καταγράφεται το 2005, σε ηλικία 19 ετών, για κλοπή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα. Την ίδια χρονιά συνελήφθη και για μικροποσότητα κάνναβης.

Διαρρήξεις, ληστείες και υπόθεση ναρκωτικών

Τα επόμενα χρόνια, το όνομά του εμφανίζεται σε δικογραφίες για κλοπές, διαρρήξεις και υποθέσεις όπλων. Το 2010 συνελήφθη για υπόθεση ληστείας πριν αυτή πραγματοποιηθεί, ενώ το 2014 κατηγορήθηκε για απόπειρα διάρρηξης περιπτέρου. Την ίδια χρονιά συνδέθηκε με διαρρήξεις καταστημάτων στον Πύργο, όπου εντοπίστηκαν πιστόλια και μαχαίρια.

Το 2019, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, κατηγορούμενος ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας διακίνησης κοκαΐνης. Εμφανίζεται να είχε ρόλο προμήθειας και διανομής, ενώ φέρεται να είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης και να είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους.

Οι τελευταίες υποθέσεις και οι πυροβολισμοί

Τα τελευταία χρόνια, το όνομά του εμπλέκεται σε υποθέσεις απειλών, όπλων και βίας. Το 2023 συνελήφθη ξανά, όταν σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν μαχαίρια, σιδερογροθιά και σπρέι πιπεριού. Το 2025 φέρεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να απείλησε γυναίκα με πυροβόλο όπλο και να πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό.

Μέσα στην ίδια χρονιά σχηματίστηκαν εις βάρος του νέες δικογραφίες για απειλές, εξύβριση, παράνομη βία και άσκοπους πυροβολισμούς, ενισχύοντας την εικόνα ενός ατόμου με διαρκή εμπλοκή σε παραβατικές πράξεις.

Μαζί του συνελήφθησαν δύο ακόμη άνδρες, καθώς δύο από τις καραμπίνες ήταν δηλωμένες στα ονόματά τους. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι αρχές διερευνούν αν πίσω από την εικόνα επίδειξης στα social media κρύβεται οργανωμένη εγκληματική δράση και ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός της κατοχής του οπλισμού.