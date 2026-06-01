Οι τιμές πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 2% τη Δευτέρα, μετά τις αμοιβαίες επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ισραήλ διέταξε τις δυνάμεις του να προχωρήσουν βαθύτερα στον Λίβανο στη μάχη με τη Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,29 δολάρια ή 2,62%, στα 89,65 δολάρια το βαρέλι, στις 04:36 GMT. Τα αντίστοιχα συμβόλαια Brent σημείωσαν άνοδο 2,05 δολαρίων ή 2,25%, φτάνοντας στα 93,17 δολάρια το βαρέλι.

Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων, που ακολούθησε αμέσως μετά τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ–Ισραήλ–Λιβάνου στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή, μείωσε τις προσδοκίες για επικείμενη ανακοίνωση επέκτασης της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η συμφωνία αυτή είχε οδηγήσει το Brent και το WTI σε πτώση 1,8% και 1,7% αντίστοιχα την Παρασκευή.

Αντίποινα και νέες επιθέσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι πραγματοποίησαν «αμυντικά πλήγματα» σε ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και ελέγχου drones στις περιοχές Goruk και Qeshm Island, απαντώντας – όπως ανέφεραν – σε «επιθετικές ενέργειες» της Τεχεράνης.

Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν τη Δευτέρα ότι η αεροδιαστημική τους δύναμη έπληξε αεροπορική βάση, η οποία, σύμφωνα με το Ιράν, χρησιμοποιήθηκε σε αμερικανική επίθεση σε πύργο τηλεπικοινωνιών στο νησί Sirik.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Παρασκευή ότι θα «αποφασίσει σύντομα» για την πρόταση παράτασης της εκεχειρίας με το Ιράν, η οποία είχε ανακοινωθεί στις αρχές Απριλίου. Η παράταση αυτή θα έδινε χρόνο στους διαπραγματευτές να αναζητήσουν μόνιμη λύση στη σύγκρουση και στο ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Διπλωματικές ισορροπίες και αγορές

Το Ισραήλ θεωρείται κομβικός παράγοντας σε κάθε πιθανή συμφωνία, ενώ το Ιράν έχει επαναλάβει ότι πρέπει να συμμετάσχει και η Χεζμπολάχ. Οι ΗΠΑ έχουν «προτείνει» ένα σχέδιο «σταδιακής αποκλιμάκωσης», σύμφωνα με το οποίο η Χεζμπολάχ θα σταματούσε τις επιθέσεις στο Ισραήλ, με αντάλλαγμα την αποφυγή ισραηλινής κλιμάκωσης στη Βηρυτό, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος την Κυριακή.

Ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, έναν κρίσιμο διάδρομο μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον αναλυτή της IG, Τόνι Σάιμορ. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να καθυστερήσει το άνοιγμα των Στενών και να περιορίσει τη γρήγορη ανακούφιση της αγοράς πετρελαίου.

«Ακόμη κι αν επιτευχθεί συμφωνία, δεν θα υπάρξει άμεση αύξηση της προσφοράς», πρόσθεσε ο Σάιμορ.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι το Ιράν φέρεται να τοποθέτησε επιπλέον νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, λίγο μετά τη δήλωση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ότι τέτοιες ενέργειες θα συνιστούσαν παραβίαση της εκεχειρίας.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν δίοδο για περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το Ιράν τα έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη των συγκρούσεων τον Φεβρουάριο, μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Οι ανησυχίες για την προσφορά υπερίσχυσαν των απογοητευτικών οικονομικών στοιχείων από την Κίνα, που έδειξαν στασιμότητα στη βιομηχανική δραστηριότητα τον Μάιο. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου αντιμετωπίζει πιέσεις από τη μείωση των εξαγωγών και το αυξανόμενο κόστος παραγωγής.

Η Goldman Sachs προειδοποίησε ότι η ασθενής ζήτηση πετρελαίου σε Κίνα και Ευρώπη αποτελεί σημαντικό καθοδικό κίνδυνο για την πρόβλεψή της περί τιμής Brent στα 90 δολάρια το βαρέλι και WTI στα 83 δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο. Ωστόσο, οι διακυμάνσεις στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή ενδέχεται να ωθήσουν τις τιμές υψηλότερα.

Πηγή Reuters