Εντυπωσιακή επιστημονική ανακάλυψη ήρθε στο φως στο Καστελόριζο, όπου ομάδα ερευνητών εντόπισε ένα νέο είδος εντόμου που έως σήμερα ήταν άγνωστο στην επιστήμη. Το είδος βρέθηκε να ζει στα τοιχώματα υπόγειας σήραγγας και ανήκει στην οικογένεια των σπηλαιόβιων γρύλων.

Το έντομο ονομάστηκε Dolichopoda balrogi, εμπνευσμένο από τον Μπάλρογκ, το μυθικό πλάσμα της φωτιάς που κατοικεί στα βάθη της Μόρια (Μέση Γη, στον υπόγειο κόσμο των Νάνων) στο έργο του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών».

Η ανακάλυψη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Orthoptera Research και προσθέτει ένα ακόμη μέλος στο γένος Dolichopoda, μια ομάδα γρύλων που έχει εξελιχθεί ώστε να επιβιώνει σε σκοτεινά, υγρά και υπόγεια περιβάλλοντα. Τα είδη αυτά απαντώνται κυρίως στη νότια Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο.

Το Καστελόριζο ως καταφύγιο σπάνιας βιοποικιλότητας

Παρά το μικρό του μέγεθος, το Καστελόριζο αποτελεί σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επιστήμονες, καθώς φιλοξενεί σπάνια είδη ασπόνδυλων οργανισμών όπως σκορπιούς, ισόποδα, ακρίδες και σκαθάρια.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη βιοποικιλότητα του νησιού, οι επιστήμονες εξερεύνησαν ένα τεχνητό υπόγειο σπήλαιο μήκους περίπου 25 μέτρων στις πλαγιές του όρους Βίγλα. Εκεί παρατήρησαν μεγάλους αριθμούς γρύλων να καλύπτουν τους τοίχους και τις οροφές της σήραγγας.

🔬 Cientistas descrevem uma nova espécie de grilo das cavernas, encontrada na ilha de Kastellorizo, Grécia: Dolichopoda balrogi. Sim, o nome foi inspirado no famoso Balrog do Senhor dos Anéis. pic.twitter.com/sfESBMEj39 — Saber Atualizado (@AtualizadoSaber) May 30, 2026

Καστελόριζο: Ένα νέο είδος εντόμου με μοναδικά χαρακτηριστικά

Οι μορφολογικές και γενετικές αναλύσεις που ακολούθησαν αποκάλυψαν ότι επρόκειτο για ένα εντελώς νέο είδος. Ο Dolichopoda balrogi έχει καφέ χρώμα και ιδιαίτερα μακριά, καμπυλωτά πόδια, τα οποία του επιτρέπουν να κινείται με ευκολία σε κάθετες ή κρεμαστές επιφάνειες.

Όπως και άλλα σπηλαιόβια είδη, έχει προσαρμοστεί σε περιβάλλοντα με ελάχιστο ή καθόλου φυσικό φως, υψηλή υγρασία και σταθερό μικροκλίμα όλο το χρόνο. Παρά το όνομα που παραπέμπει σε μυθικό τέρας, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι πρόκειται για έναν απολύτως ακίνδυνο οργανισμό, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον από επιστημονικής πλευράς.

Καστελόριζο: Η σημασία της Ελλάδας στη μελέτη των σπηλαιόβιων ειδών

Με τη νέα αυτή ανακάλυψη, τα γνωστά είδη του γένους Dolichopoda ανέρχονται σε 68, εκ των οποίων τα 51 έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της χώρας για τη μελέτη αυτής της ομάδας εντόμων.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Κωνσταντίνος Καλαντζής, σημειώνει ότι η ανακάλυψη αποδεικνύει πως η φύση εξακολουθεί να κρύβει άγνωστα είδη ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνται καλά μελετημένες. «Οι ανακαλύψεις βιοποικιλότητας δεν περιορίζονται μόνο σε απομακρυσμένα τροπικά δάση ή στα βάθη των ωκεανών. Ακόμη και οικεία τοπία και ανθρώπινες κατασκευές μπορεί να κρύβουν είδη που παρέμεναν απαρατήρητα μέχρι σήμερα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καστελόριζο: Ανάγκη για προστασία των υπόγειων οικοσυστημάτων

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι πολλά σπηλαιόβια είδη εντοπίζονται σε εξαιρετικά περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές, συχνά μόνο σε ένα συγκεκριμένο σπήλαιο ή υπόγειο σύστημα. Αυτό τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα σε περιβαλλοντικές αλλαγές ή ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Για τον λόγο αυτό, προτείνουν τη συνέχιση των ερευνών στα υπόγεια οικοσυστήματα του Καστελόριζου, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι πληθυσμοί του Dolichopoda balrogi, καθώς και την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας για τη διατήρηση του νέου αυτού είδους.