Εκατομμύρια ασθενείς με καρκίνο του μαστού θα μπορούσαν να αποφύγουν με ασφάλεια τη χημειοθεραπεία, καθώς επιστήμονες ανέπτυξαν ένα τεστ DNA που διακρίνει ποιοι ασθενείς είναι πιθανό να ωφεληθούν από τη θεραπεία και ποιοι όχι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνούς κλινικής δοκιμής. Η μελέτη έδειξε ότι περισσότεροι από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων θα μπορούσαν να […]