Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ, στρατηγικής σημασίας ακρόπολης που προσφέρει έλεγχο επί του νοτίου Λιβάνου και του βορείου Ισραήλ. Είναι η πρώτη φορά που οι ισραηλινές δυνάμεις εξασφαλίζουν τον έλεγχο του κάστρου που κατασκευάσθηκε τον 12ο αιώνα από τους Σταυροφόρους, από την αποχώρησή τους από τον νότιο Λίβανο τον Μάιο 2000 έπειτα από κατοχή 18 ετών.

Το κάστρο Μποφόρ τελεί από το 2024 υπό καθεστώς αυξημένης προστασίας της Unesco και ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου Γασάν Σαλαμέ εξέδωσε ανακοίνωση για να προειδοποιήσει για τον κίνδυνο που διατρέχει το κάστρο και οι υπόλοιποι αρχαιολογικοί χώροι του νοτίου Λιβάνου από τις ισραηλινές πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κατάληψη του κάστρου Μποφόρ αποτελεί «αποφασιστικό σημείο καμπής» στην επίθεση του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.

«Έδωσα εντολή στην Τσαχάλ να διευρύνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο. Οι δυνάμεις μας διέσχισαν τον Λιτάνι. Πήραν τον έλεγχο στρατηγικών υψωμάτων. Κατέλαβαν την κορυφή του Μποφόρ. Και πλέον οι οδηγίες μου είναι να προχωρήσουν εις βάθος και να διευρύνουν τον έλεγχό μας επί των περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα από το γραφείο του και προσθέτει: «Η κατάληψη του Μποφόρ είναι ένα θεαματικό βήμα και ένα αποφασιστικό σημείο καμπής».

Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει ήδη την ζώνη του νοτίου Λιβάνου μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, σε βάθος 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα, και τώρα οι δυνάμεις του Ισραήλ προχωρούν προς τον ποταμό Ζαχράνι, που βρίσκεται προς βορράν σε απόσταση 10 χιλιομέτρων.

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς δήλωσε ότι οι ισραηλινοί στρατιώτες θα κρατήσουν τον έλεγχο του Μποφόρ ως τμήμα της ζώνης ασφαλείας του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

«Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμη. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να συντρίψουμε την δύναμη της Χεζμπολάχ».

Χθες, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ καταδίκασε «την πολιτική της καμένης γης και συλλογικής τιμωρίας» που εφαρμόζει το Ισραήλ, η οποία «δεν θα του αποφέρει ούτε ασφάλεια ούτε σταθερότητα».

Η Γαλλία ζήτησε επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ, στον νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Ζήτησα επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, διότι, αν και αναγνωρίζουμε στο Ισραήλ, όπως και σε κάθε χώρα, το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, της άμυνας απέναντι στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ (…) τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και την (ισραηλινή) κατοχή όλο και πιο βαθιά στο λιβανικό έδαφος», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

«Εδώ πρόκειται για ένα σημαντικό σφάλμα του Ισραήλ διότι (…) αυτή η προέλαση στο λιβανικό έδαφος δεν έρχεται μόνο σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις του Ισραήλ, αφού από τις 17 Απριλίου έχουμε εκεχειρία στον Λίβανο, αλλά και με το διεθνές δίκαιο», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας.

«Διότι, κάθε χωριό που βομβαρδίζεται, κάθε χωριό που καταλαμβάνεται, κάθε πολίτης που σκοτώνεται ενισχύει την Χεζμπολάχ», είπε.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό προειδοποίησε ότι η συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ «αποδυναμώνει επίσης» την δυναμική μίας συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν «που προβλέπει την κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου».

