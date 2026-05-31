Οι πανηγυρισμοί για τη νίκη της PSG στο Champions League μετατράπηκαν σε τραγωδία τη νύχτα της 30ής προς 31η Μαΐου. Η χαρά για τον δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τίτλο της PSG, που κατακτήθηκε το Σάββατο το βράδυ στη Βουδαπέστη απέναντι στην Άρσεναλ στα πέναλτι, έδωσε γρήγορα τη θέση της σε ένα βαρύ απολογισμό. Το πρωί της Κυριακής, η Εισαγγελία του Παρισιού εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για «ανησυχητική εικόνα τη νύχτα που πέρασε».

Περίπου στη 1:10 π.μ., σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο με μοτοκρός στην περιοχή της Πορτ Μαϊγό. Δύο αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός «προσέκρουσε σε τσιμεντένια εμπόδια» τοποθετημένα σε έξοδο του περιφερειακού, η οποία είχε κλείσει από τις υπηρεσίες του Δήμου Παρισιού. Ο άνδρας, γεννημένος το 2002, διαπιστώθηκε νεκρός στις 2:20 π.μ. Η Εισαγγελία ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τα αίτια του θανάτου.

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 4:00 το πρωί, σημειώθηκε βίαιη επίθεση στο 16ο διαμέρισμα της πόλης. Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία αφού έγιναν μάρτυρες απόπειρας ανθρωποκτονίας από τέσσερα άτομα οπλισμένα, μεταξύ άλλων, με μαχαίρι.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν έναν 17χρονο με «δύο τραύματα στο μάτι και έντονη αιμορραγία στο στόμα». Οι πυροσβέστες επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο η κατάστασή του θεωρείται κρίσιμη. Ο νεαρός έχει πέσει σε κώμα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας. Περαστικοί ανέφεραν ότι ενδέχεται να είχε διαπράξει κλοπή, ενώ οι δράστες διέφυγαν.

Την ίδια ώρα, άτομα που βρίσκονταν σε υπαίθρια καφετέρια στο 10ο διαμέρισμα του Παρισιού τραυματίστηκαν, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους. Οι επιβαίνοντες φέρεται να προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις αρχές, αφού προηγουμένως τις είχαν στοχεύσει, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν – ο ένας σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και ο άλλος σε ελαφρύτερη. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, δεν διατρέχουν κίνδυνο ζωής. Συνολικά, οκτώ άτομα συνελήφθησαν.

277 προσαγωγές, εκ των οποίων 82 ανήλικοι

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Μόνο στην περιοχή ευθύνης της αστυνομικής διεύθυνσης Παρισιού πραγματοποιήθηκαν 480 συλλήψεις (σχεδόν 800 σε όλο το Παρίσι). Ο εισαγγελέας ενημερώθηκε για 277 κρατήσεις, «εκ των οποίων 195 ενήλικοι και 82 ανήλικοι».

Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούν «επιθέσεις κατά προσώπων που φέρουν δημόσια εξουσία», ενώ ακολουθούν αδικήματα κατά της περιουσίας, όπως κλοπές και φθορές, καθώς και παραβάσεις δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης οπλοκατοχής.

Σημειώθηκαν επίσης περιπτώσεις «ομαδοποιήσεων με σκοπό τη διάπραξη αδικημάτων». Τα στοιχεία παραμένουν προσωρινά, καθώς η Εισαγγελία διευκρίνισε ότι «δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ενημέρωση για όλες τις προσαγωγές» και πως «θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις εντός της ημέρας».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας τραυματίστηκαν 57 αστυνομικοί και χωροφύλακες, οι περισσότεροι ελαφρά. Από την πλευρά των πολιτών, αναφέρθηκαν 219 τραυματισμοί, εκ των οποίων οκτώ σοβαροί.