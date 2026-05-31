Με δυναμική συμμετοχή δρομέων που ξεπέρασαν τις 2.500 από την Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποιήθηκε σήμερα, στον Πειραιά το Posidonia Running Event 2026, στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Posidonia 2026, σηματοδοτώντας την πέμπτη διοργάνωση ενός θεσμού που έχει πλέον καθιερωθεί ως το εναρκτήριο αθλητικό γεγονός της εβδομάδας των Ποσειδωνίων.

Από νωρίς το πρωί, η πόλη γέμισε αθλητές, ανθρώπους της ναυτιλίας, επαγγελματίες του κλάδου, εργαζομένους εταιρειών, εθελοντές, παιδιά και φίλους του δρομικού κινήματος, οι οποίοι συναντήθηκαν σε μια κοινή γιορτή αθλητισμού, συνεργασίας και κοινωνικής προσφοράς. Στον εφετινό αγώνα συμμετείχε και η ομάδα «Τρέξε Μαζί Μου».

Στο Posidonia Running Event, η εκκίνηση δόθηκε από τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού Νίκο Γέμελο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Εκθέσεων Ποσειδώνια Α.Ε. Θεόδωρο Βώκο.

Οι δρομείς ξεκίνησαν από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και ακολούθησαν μια διαδρομή 5 χιλιομέτρων μέσα από κεντρικούς δρόμους και το παραλιακό μέτωπο της πόλης, περνώντας από το Χατζηκυριάκειο, την Πειραϊκή και τη Μαρίνα Ζέας, πριν επιστρέψουν μέσω της 2ας Μεραρχίας στην Ηρώων Πολυτεχνείου, όπου βρισκόταν η γραμμή τερματισμού μπροστά από το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο.

Το καθιερωμένο αθλητικό event, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των «Ημερών Θάλασσας 2026» από τα «Ποσειδώνια», τον Δήμο Πειραιά, το Destination Piraeus και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του δήμου, αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο του Πειραιά για την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς και τη διαχρονική σύνδεση της πόλης με τη θάλασσα, τον αθλητισμό και την εξωστρέφεια.

Επίσης, τη δράση υποστήριξαν το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά «Piraeus TeamUp» και η εθελοντική Ομάδα διάσωσης ΔΕΛΤΑ.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και εφέτος ο κοινωνικός χαρακτήρας του αγώνα, καθώς τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς φορείς, ενισχύοντας δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με απονομές μεταλλίων και αναμνηστικών από τους κυρίους Γιάννη Μώραλη, Νίκο Γέμελο και Θεόδωρο Βώκο.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

Τα «Ποσειδώνια», η μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση στον κόσμο, είναι διαχρονικά συνδεδεμένη με τον Πειραιά. Την Παρασκευή η πόλη μας φιλοξένησε τον ιστιοπλοϊκό αγώνα Posidonia Cup και σήμερα το Posidonia Running Event, το οποίο συγκέντρωσε 2.500 συμμετέχοντες. Πρόκειται για μια σημαντική διοργάνωση, με μια όμορφη διαδρομή και τη συμμετοχή πολλών στελεχών της ναυτιλίας, αλλά και πλήθους κόσμου, ενώ ξεχωρίζει και για το κοινωνικό της αποτύπωμα, αναδεικνύοντας την αξία της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Όλοι γνωρίζουμε τη διαχρονική σχέση του Πειραιά με τα «Ποσειδώνια» και των «Ποσειδωνίων» με τον Πειραιά. Οι δύο αυτές αθλητικές διοργανώσεις διατηρούν και ενισχύουν αυτή τη στενή σύνδεση, κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα και θα ήθελα να ευχαριστήσω γι’ αυτό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Εκθέσεων Ποσειδώνια Α.Ε., Θεόδωρο Βώκο. Παράλληλα, καλούμε όλους τους επισκέπτες των «Ποσειδωνίων» να γνωρίσουν την πόλη μας μέσα από τις «Ημέρες Θάλασσας 2026». Με περισσότερες από 120 εκδηλώσεις, ξεκινήσαμε δυναμικά την Παρασκευή και συνεχίζουμε με πλούσιο πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, σε δήλωσή του, επεσήμανε:

«Τα «Ποσειδώνια» παραμένουν σταθερά πιστά στο ραντεβού τους με το δρομικό κίνημα. Μαζί με τα «Ποσειδώνια» και τους Πειραιώτες δημιουργούμε και αναπτύσσουμε αυτόν τον αγώνα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του δρομικού κινήματος. Κάθε δύο χρόνια καταγράφεται νέο ρεκόρ συμμετοχών, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική και τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της διοργάνωσης, η οποία συγκεντρώνει τη συμμετοχή τόσο του επιχειρηματικού κόσμου όσο και των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στον χώρο της ναυτιλίας στον Πειραιά».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Εκθέσεων Ποσειδώνια Α.Ε. Θεόδωρος Βώκος, σε δήλωσή του, σημείωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη στήριξη του Δήμου Πειραιά, ο οποίος από την πρώτη στιγμή «αγκάλιασε» το Posidonia Running Event και στάθηκε δίπλα μας σε κάθε βήμα της διοργάνωσης. Παράλληλα, μας τιμά το γεγονός ότι συμβάλλουμε στην ενίσχυση των Ημερών Θάλασσας, ενός σημαντικού θεσμού, προβάλλοντας τον Πειραιά διεθνώς και αναδεικνύοντας τη σημασία του για τη διεθνή ναυτιλία. Εφέτος, το Posidonia Running Event ξεπέρασε τους 2.500 συμμετέχοντες, δημιουργώντας μια πραγματική «θάλασσα» δρομέων στους δρόμους της πόλης. Είναι ιδιαίτερα όμορφο να βλέπουμε ανθρώπους όλων των ηλικιών, στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών και τις οικογένειές τους να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Πιστεύω ότι ο Πειραιάς έχει ακόμη πολλά να προσφέρει στη ναυτιλία και ότι η σχέση τους θα παραμείνει διαχρονικά άρρηκτα συνδεδεμένη».

Ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση έδωσε η αγαπημένη μασκότ των Ημερών Θάλασσας, ο Ζαχαρίας, ο οποίος φωτογραφήθηκε με δρομείς και επισκέπτες, συμβάλλοντας στη γιορτινή ατμόσφαιρα του αγώνα.

Για τις «Ημέρες Θάλασσας 2026»

Οι Ημέρες Θάλασσας διοργανώνονται στο πλαίσιο της Πράξης «Τουριστική Προβολή Δήμου Πειραιά» του Προγράμματος «Αττική 2021-2027» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά.

Οι δράσεις χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Προγράμματος «Αττική 2021-2027» μέσω της Ο.Χ.Ε. του Δήμου Πειραιά.

Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Τελούν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της European Maritime Day (E.M.D.).

Αναλυτικά το πρόγραμμα, πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

www.imeresthalassas.gr

Facebook:

https://www.facebook.com/ImeresThalassas

Instagram:

https://www.instagram.com/imeresthalassas