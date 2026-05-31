Στο φως της δημοσιότητας έρχεται μία ασυνήθιστη υπόθεση διακίνησης μεταναστών στον Έβρο, με δύο Ρουμάνους διακινητές να χρησιμοποιούν τρέιλερ μεταφοράς αλόγων για τη μεταφορά έξι Σομαλών προς την Αθήνα.

Κατά τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο Ρουμάνοι έφτασαν το βράδυ της προηγούμενης ημέρας με αυτοκίνητο και τρέιλερ ρουμανικών πινακίδων, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Βουλγαρίας πριν περάσουν στην Ελλάδα. Στην περιοχή του Έβρου παρέλαβαν έξι Σομαλούς μετανάστες, με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου εκτιμάται ότι θα παραδίδονταν σε άλλα μέλη κυκλώματος διακίνησης.

Πλάνα καταγράφουν το όχημα και το ειδικό τρέιλερ μεταφοράς αλόγων, στο εσωτερικό του οποίου οι μετανάστες είχαν κρυφτεί προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα, όταν συνοριοφύλακες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου, κατά τη διάρκεια περιπολίας στον επαρχιακό δρόμο Μικρού Δερείου – Ορμενίου, κοντά στον οικισμό της Αβδέλλας, έκριναν ύποπτο το όχημα και προχώρησαν σε έλεγχο.

Κατά την έρευνα στο τρέιλερ εντοπίστηκαν οι έξι παράτυποι μετανάστες κρυμμένοι στο εσωτερικό του. Ακολούθησε η σύλληψη τόσο των μεταναστών όσο και των δύο Ρουμάνων διακινητών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, στην κατοχή του οδηγού βρέθηκαν επίσης 15 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξημένη εμπλοκή Ρουμάνων διακινητών σε κυκλώματα μεταφοράς μεταναστών από τον Έβρο προς το εσωτερικό της χώρας. Όπως επισημαίνεται, οι οργανωτές των κυκλωμάτων φέρονται να αναζητούν οδηγούς μέσω TikTok, προσφέροντας αμοιβές που φτάνουν τα 1.000 ευρώ ανά διαδρομή προς τη Θεσσαλονίκη ή την Αττική.

Κατά πληροφορίες, κάθε μετανάστης είχε καταβάλει περίπου 4.000 ευρώ στο κύκλωμα για τη μεταφορά του από την Τουρκία στην Ελλάδα. Το μοντέλο δράσης παραμένει συγκεκριμένο: οι μετανάστες περνούν τον ποταμό Έβρο με βάρκες, εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια και στη συνέχεια παραλαμβάνονται από οργανωμένα δίκτυα διακίνησης.

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση λόγω της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε, καθώς η απόκρυψη ανθρώπων σε τρέιλερ μεταφοράς αλόγων θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη για τα δεδομένα της περιοχής.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.