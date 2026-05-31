Σε πιλοτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων στην οποία, για πρώτη φορά, θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο-δικαιούχο.

Σε πρώτη φάση και έως τον Σεπτέμβριο, καταγράφονται όλοι όσοι είναι ενεργοί δικαιούχοι 27 παροχών και ενισχύσεων, κυρίως στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, στέγασης, αναπηρίας και ανεργίας, με στόχο να δημιουργηθεί ενιαία εικόνα για το τι ακριβώς λαμβάνει κάθε δικαιούχος από το Δημόσιο.

Το νέο μητρώο δεν περιορίζεται σε απλή καταγραφή επιδομάτων, αλλά επιδιώκει να συνδέσει δεδομένα από διαφορετικούς φορείς και μητρώα του Δημοσίου. Στην πιλοτική φάση συμμετέχουν, κατ’ ελάχιστον, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο ΟΠΕΚΑ, η ΔΥΠΑ και κάθε φορέας υλοποίησης ή χρηματοδότησης των παροχών αυτών.