Στις νέες πρακτικές απόκρυψης τζίρου με αδήλωτες τερματικές μηχανές, μετά την υποχρεωτική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με POS, εστιάζουν νέοι εκτεταμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώνει η φορολογική αρχή, ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν POS συνδεδεμένα με παρόχους ή τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού χωρίς να τα έχουν δηλώσει στα μητρώα της φορολογικής διοίκησης.

Πρακτικά, δηλαδή, η πληρωμή γίνεται κανονικά με τραπεζική κάρτα, αλλά τα στοιχεία της συναλλαγής δεν εμφανίζονται στα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης της ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα μέρος των εσόδων να μην καταγράφεται επισήμως, με τις εισπράξεις να καταλήγουν σε λογαριασμούς εξωτερικού.

Με αυτόν τον τρόπο δυσχεραίνεται ο έλεγχος των πραγματικών οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων και περιορίζεται η δυνατότητα διασταυρώσεων από τις φορολογικές αρχές.

Ποιους ψάχνει η ΑΑΔΕ

Οι έρευνες επικεντρώνονται κυρίως σε κλάδους με αυξημένη χρήση καρτών και μεγάλο όγκο καθημερινών συναλλαγών, όπως η εστίαση, η διασκέδαση και ο τουρισμός, όπου το επόμενο διάστημα οι έλεγχοι θα ενταθούν σε τουριστικούς προορισμούς με αυξημένη επισκεψιμότητα.

Τα «κόλπα»

Οι φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα χρήματα μεταφέρονται πρώτα σε λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια έρχονται στην Ελλάδα με τρόπους που δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους – κυρίως, δε, όταν είναι από τράπεζες σε γειτονικές χώρες που είναι πιο εύκολη η μεταφορά χρημάτων και εκτός τραπεζικού συστήματος, ο εντοπισμός τους γίνεται πιο δύσκολος.

Η ΑΑΔΕ παρακολουθεί επίσης περιπτώσεις επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές ή μέσα πληρωμών τα οποία δεν είναι καταχωρισμένα στα ηλεκτρονικά μητρώα της φορολογικής διοίκησης, επιχειρώντας να εντοπίσει τυχόν αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών και δηλωμένων εισπράξεων.

Οι κυρώσεις

Ας σημειωθεί ότι η χρήση POS από πάροχο του εξωτερικού δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι το τερματικό να έχει δηλωθεί κανονικά στην ΑΑΔΕ και να αποστέλλει τα απαιτούμενα στοιχεία συναλλαγών στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης.

Σε περιπτώσεις παραβάσεων τα πρόστιμα είναι βαριά. Για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εγκατάστασης και λειτουργίας POS προβλέπονται χρηματικές κυρώσεις, ενώ η μη διασύνδεση με τις ταμειακές μηχανές μπορεί να επιφέρει πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 20.000 ευρώ ανάλογα με το καθεστώς τήρησης βιβλίων της επιχείρησης.

Αντίστοιχα, σημαντικές κυρώσεις προβλέπονται και για παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που δεν τηρούν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Πηγή: ot.gr