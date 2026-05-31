Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε από κοντά στον τελικό του UEFA Champions League και απένειμε το βραβείο του MVP του αγώνα στον μέσο της Παρί Σεν Ζερμέν, Βιτίνια. Στη συνέχεια, αποθεώθηκε και ο ίδιος από τον Τιερί Ανρί.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ παραχώρησε συνέντευξη στη «Gazzetta dello Sport», όπου μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, τον ρόλο του πατέρα του και τις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν. Μεταξύ άλλων, τόνισε: «Να είμαι εξίσου καλός πατέρας για τα παιδιά μου».

Για τη ζωή του που έγινε και ταινία είπε: «Τα παιδιά μου δεν το έχουν δει ακόμα. Όταν κυκλοφόρησε ήταν μικρά. Είναι ένα δυνατό μήνυμα για τη ζωή, που προέρχεται από τους γονείς μου: τη θυσία του να αφήσουν την οικογένειά τους, τα αδέρφια τους, τον Φράνσις, τον μεγαλύτερο αδερφό μου, το ασφαλές περιβάλλον τους στη Νιγηρία για να πάνε στην Ελλάδα και να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες. Για να μου δώσουν την ευκαιρία να βρεθώ εκεί που είμαι σήμερα. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες. Ήρθε η ώρα να δείξω την ταινία στα παιδιά μου. Τώρα που είναι μεγαλύτερα, μπορούν να την καταλάβουν».

Για τον ρόλο του πατέρα ανέφερε: «Πριν από 9 χρόνια έχασα τον πατέρα μου και ξέρω πόσο πονάει αυτό. Ήταν ο προστάτης, ο οραματιστής. Ήρθε στην Ελλάδα από τη Νιγηρία και εργάστηκε στους δρόμους. Έκανε τα πάντα για να έχει φαγητό στο τραπέζι. Υπήρχαν μέρες που δεν έτρωγε για να φάμε εμείς. Ήμασταν όλοι ενωμένοι, μας το δίδαξε αυτό. Να είμαι εξίσου καλός πατέρας για τα παιδιά μου. Θέλω να κάνουν αυτό που αγαπούν και θα είμαι πάντα δίπλα τους».

Για την προσωπική σειρά ρολογιών: «Δουλεύω με την Breitling εδώ και πέντε χρόνια και μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και όραμα. Τιμή μου. Αλλά αυτό που κάνει όλα αυτά ακόμα πιο απίστευτα για μένα είναι η καταγωγή μου. Όταν ήμουν παιδί, πουλούσα γυαλιά ηλίου και ρολόγια στους δρόμους της Αθήνας. Όλα όσα μου δίδαξαν οι γονείς μου – πειθαρχία, σκληρή δουλειά, έχουν μείνει μαζί μου και στη ζωή μου. Τώρα έχω το δικό μου προσωπικό ρολόι και εκπροσωπώ μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στον κόσμο. Είναι τρελό».