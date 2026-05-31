Ένα εντυπωσιακό video αφιερωμένο στην κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό δημοσίευσε η κορυφαία Ευρωπαϊκή διοργάνωση, παρουσιάζοντας τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές από την πορεία προς την κορυφή.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τις καθοριστικές φάσεις του τελικού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποτυπώνοντας το πάθος, την ένταση και την αγωνιστική μάχη που οδήγησε στον τίτλο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αντιδράσεις των φιλάθλων, που έζησαν τον αγώνα με έντονο συναισθηματισμό, αλλά και στους ξέφρενους πανηγυρισμούς μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Παράλληλα, οι κάμερες κατέγραψαν στιγμές μεγάλης συγκίνησης από παίκτες και τεχνικό επιτελείο, σε μια επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια.

To VIDEO: 

Η δημοσίευεση: 

«Την περασμένη Κυριακή γράφτηκε ακόμη ένα κεφάλαιο στην ιστορία.

Οι “ερυθρόλευκοι” κατέκτησαν τον τίτλο έπειτα από 13 χρόνια, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν συναρπαστικό τελικό».

