Η συζήτηση για το μπασκετικό μέλλον του Άλεκ Πίτερς συνεχίζεται σε Ελλάδα και Ευρώπη, με το «RealOlimpiaMilano», να αναλύει τους λόγους για τους οποίους ο Αμερικανός θέλει να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.

Είναι κοινό μυστικό πως ο 31χρονος φόργουορντ έχει προφορική συμφωνία με την Αρμάνι Μιλάνο, ενόψει της επόμενης περίοδο, ωστόσο οι Πειραιώτες προσπαθούν να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα.

Μάλιστα, μερίδα οργανωμένων δεν έμεινε μόνο στην αποθέωση στο γήπεδο, αλλά επισκέφθηκε το σπίτι του Πίτερς, για να τον ευχαριστήσει για όσα έχει προσφέρει στον σύλλογο και του ζητήσει να παραμείνει στην ομάδα.

Το «αγκάθι» για τον Πίτερς

Ποιος είναι όμως ο λόγος που σκέφτεται την αλλαγή σκηνικού ο Αμερικανός; Σύμφωνα με το «RealOlimpiaMilano», είναι ο χρόνος συμμετοχής. Μάλιστα, ο Αλεσάντρο Μάτζι σημειώνει πως είναι φυσιολογικό ο Πίτερς να αναζητά ομάδα στην οποία θα πρωταγωνιστεί.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως η υπόθεση δεν έχει κλείσει τυπικά, αλλά το Μιλάνο παραμένει το φαβορί να τον αποκτήσει. Παράλληλα, γίνεται λόγος και για τυχόν συνύπαρξη με τον Βεζένκοφ στην πεντάδα, η οποία ωστόσο μπορεί να λειτουργήσει για λίγα λεπτά και σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Όχι ολόκληρη τη σεζόν.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Πίτερς θα υπάρξουν μετά τους τελικούς της Stoiximan GBL και μέχρι τότε δύσκολα θα οριστικοποιηθεί το πού θα αγωνίζεται ο Αμερικανός την επόμενη σεζόν.