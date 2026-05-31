Η Άρσεναλ ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του UEFA Champions League, έπειτα από το 1-1 στην κανονική διάρκεια, χάνοντας την ευκαιρία να ολοκληρώσει ιδανικά μια σεζόν-όνειρο, στην οποία είχε κατακτήσει την Premier League για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια.

Η απώλεια του ευρωπαϊκού τροπαίου, το οποίο εξακολουθεί να λείπει από την τροπαιοθήκη της, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σχόλια στην Αγγλία. Δεν έλειψαν μάλιστα και τα πειράγματα από εγχώριους αντιπάλους, με τις Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας να σχολιάζουν με αιχμηρό τρόπο την εξέλιξη του τελικού.

Παράλληλα, συζήτηση προκάλεσε και ανάρτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ στα social media λίγες ώρες μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Νορβηγός επιθετικός δημοσίευσε φωτογραφία όπου εμφανίζεται χαμογελαστός μαζί με φίλους του, γεγονός που αρκετοί συνέδεσαν με έμμεσο «τρολάρισμα» προς την Άρσεναλ.

Οι αντιδράσεις αυτές τροφοδότησαν περαιτέρω τη συζήτηση γύρω από την έντονη αντιπαλότητα που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, ειδικά ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Χάαλαντ να έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο αυτής της κόντρας.