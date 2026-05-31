Η Άρσεναλ έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρώτου της Champions League, αλλά δεν τα κατάφερε, αφού ηττήθηκε στα πέναλτι με 4-3 από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Πολλά ερωτηματικά προκάλεσε η απόφαση να εκτελέσει το πέμπτο πέναλτι ο Γκάμπριελ. Ο Αρτέτα ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου και έδωσε την απάντηση.

Ο Ισπανός τεχνικός είπε ότι η ομάδα του δούλευε αυτές τις καταστάσεις, χαρακτήρισε ως ατυχία την άστοχη προσπάθεια του Βραζιλιάνου αμυντικού.

Όταν έγινε η ερώτηση γιατί όμως πέμπτος στην ιεραρχία; Η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Ο Γκάμπριελ ήθελε να πάρει την ευθύνη.

Τελικά, όμως, αποδείχτηκε ο μοιραίος του τελικού.