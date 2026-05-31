Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσούς στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, φέρεται να ένιωσε έντονη αδιαθεσία την ώρα της λειτουργίας, προκαλώντας ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε τον Αρχιεπίσκοπο και τον μετέφερε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό και αναμένεται να αποχωρήσει από το νοσοκομείο.