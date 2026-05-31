Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων, με τους υποψηφίους από τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ να έχουν περάσει τη «δοκιμασία» του πρώτου μαθήματος.

Χθες, εξερχόμενος από το εξεταστικό κέντρο, ένας μαθητής των ΕΠΑΛ περιέγραψε τον διαφορετικό τρόπο που επέλεξε να ακολουθήσει στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Φορώντας μια μπλούζα με αιχμηρό, αντισυμβατικό μήνυμα, δήλωσε, χθες, κατά την έξοδό του από το σχολείο ότι, παρότι σεβάστηκε τη δομή της εξέτασης, επέλεξε να της δώσει ένα προσωπικό περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, απάντησε σε ερωτήματα που ο ίδιος διατύπωσε, σε μια πράξη διαμαρτυρίας που παραπέμπει στη γνωστή ρήση του Χρόνη Μίσσιου: «Δεν άλλαξα το σύστημα, αλλά ούτε θα με αλλάξει αυτό» τόνισε.

«Έγραψα τις δικές μου πανελλήνιες: έθεσα τα δικά μου ερωτήματα και τα απάντησα, με σωστό-λάθος, αντιστοιχίσεις, τα πάντα», ανέφερε μιλώντας στο Orange Press Agency. Φανερά επηρεασμένος από το τραγικό γεγονός στην Ηλιούπολη, εξήγησε πως δεν μπορούσε να προσποιηθεί ότι ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτό θέλησε να εκφράσει τη θέση ότι, ακόμη κι αν δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, δεν θα επιτρέψει να αλλοιωθεί ο ίδιος. Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους γονείς του για τα εφόδια και τις αξίες που του μετέδωσαν, ενώ παραδέχτηκε πως οραματίζεται τον εαυτό του να αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό.